Phê duyệt Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó-Cao Bằng

Phương tiện lưu thông trên một đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam

Bộ Xây dựng vừa có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó-Cao Bằng.

Theo đó, dự án có tổng chiều dài gần 39km. Điểm đầu tại Km0, trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó thuộc địa phận xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Điểm cuối tại vị trí giao cắt với Quốc lộ 3 cũ (nay là đường Hồ Chí Minh) thuộc địa phận xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó-Cao Bằng sẽ được nâng cấp, mở rộng lên quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 16m, vận tốc thiết kế 60km/h; phạm vi dự án cũng sẽ thực hiện mở rộng 7 cầu và đầu tư mới 4 cầu.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 3.200 tỷ đồng gồm: chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư (đã bao gồm chi phí dự phòng) khoảng hơn 957 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 1.800 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 16 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 64 tỷ đồng; chi phí khác hơn 36 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 300 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, giao nộp hồ sơ và tài liệu cần thiết theo quy định cho các cơ quan có liên quan, lưu trữ tuân thủ quy định hiện hành.

Trong bước tiếp theo sau khi khảo sát đầy đủ điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn... theo quy định, đơn vị quản lý dự án cần chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và các bên có liên quan căn cứ số liệu khảo sát, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án, tính chất kỹ thuật của công trình để tiếp tục kiểm tra, rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích để lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp, đảm bảo kinh tế-kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài, phát huy hiệu quả đầu tư.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường Hồ Chí Minh tiếp tục là trục giao thông huyết mạch và cần được đầu tư nâng cấp thành đường cao tốc.

Đường Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 2.656,5km, được khởi công năm 2000 đến nay tuyến đường đã hoàn thành 2.499km. Dự kiến đến hết tháng 12/2026, chiều dài hoàn thành sẽ đạt 2.643km. Trong quý I/2027, 13km còn lại thuộc đoạn Gò Quao-Vĩnh Thuận sẽ được hoàn thành.

Trước đó, tại phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về việc xem xét việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe vào chiều ngày 30/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh việc kết thúc quy mô hai làn xe chính thức khép lại giai đoạn phân kỳ đầu tư đề nghị tại Nghị quyết số 38/2004/NQ-QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội, nhằm nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó đến Đất Mũi với quy mô 2 làn xe, làm cơ sở chuyển sang giai đoạn đầu tư mới phù hợp với quy hoạch.

Bộ trưởng chỉ rõ việc kết thúc giai đoạn đầu tư quy mô hai làn xe không đồng nghĩa với việc toàn bộ dự án đã hoàn thành, bởi theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường Hồ Chí Minh tiếp tục là trục giao thông huyết mạch và phải tiếp tục đầu tư nâng cấp lên thành đường cao tốc.

Do đó, Bộ trưởng cho rằng việc Quốc hội ban hành nghị quyết kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/NQ-QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 nhằm đánh giá tổng kết mốc hoàn thành mục tiêu cơ bản nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh với 2 làn xe và chuyển sang giai đoạn đầu tư mới./.