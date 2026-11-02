Đổ xô 'săn lộc trời' tại thủy điện lớn nhất miền Nam

Hàng trăm người dân đổ xô đến trước cửa tràn hồ Trị An (TP Đồng Nai) đánh bắt cá khi cửa xả tràn vừa đóng. Ảnh: NVCC.

Cầm trên tay con cá mè nặng 10 kg vừa bắt được dưới chân đập hồ Trị An, anh Hoàng Long (sống ở Đồng Nai) reo lên sung sướng giữa tiếng cổ vũ của những người xung quanh. Anh Long bắt được cá lớn chỉ khoảng 40 phút sau khi cửa xả tràn đóng vào trưa 2/11.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hoàng Long cho biết mùa săn cá năm nay thu hút hàng trăm người dân đổ về khu vực đập. Nhiều người mang theo lưới, chài, thuyền và mủng, chờ sẵn để đánh bắt khi cửa xả ngừng hoạt động.

Anh Long bắt được cá mè vào trưa 2/11. Ảnh: NVCC.

Theo anh Long, trong thời gian thủy điện xả nước, cá từ hạ du theo dòng chảy ngược lên rồi tụ lại quanh khu vực đập. Khi cửa xả đóng, người dân tranh thủ tìm cá. Cá lăng và cá trê đuôi đỏ là những loại được mong chờ, bởi cá lớn, thịt ngon thường được thương lái và người sành ăn hỏi mua với giá cao.

"Cá chép lớn tôi bán với giá 500.000 đồng/con. Cá mè nặng 10-12 kg thì 400.000 đồng", anh Long nói.

Theo ghi nhận, không phải ngư dân nào cũng có mẻ cá bội thu. Anh Hiển (30 tuổi, sống ở Đồng Nai) nói nhóm của anh đi 5 người, bắt được 5 con cá mè, mỗi con chỉ nặng 5 kg.

"Tôi vẫn vui vì được tham gia buổi săn cá đông người", anh Hiển nói.

Hoạt động bắt cá nói trên diễn ra gần như mỗi mùa mưa, khi hồ Trị An xả nước rồi đóng cửa tràn. Người dân địa phương thường gọi đây là dịp săn “lộc trời”. Ngoài người sống quanh hồ, nhiều người từ các địa phương khác cũng đến, mang theo ngư cụ và chờ cơ hội bắt được cá lớn.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai, lực lượng cứu hộ, cứu nạn được bố trí trên các mỏm đá cao để quan sát khu vực đánh bắt, đồng thời túc trực phương tiện chuyên dụng, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố.

Việc giám sát được tăng cường do địa hình khu vực có nhiều hố sâu, chướng ngại vật và dòng xoáy. Mực nước hạ lưu có thể dâng nhanh khi cửa xả đóng hoặc mở, tạo dòng chảy mạnh, khiến người đánh bắt có nguy cơ bị cuốn trôi hoặc mắc kẹt. Áo phao hay thuyền cao su không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối trong điều kiện này.

Cảnh đông đảo người dân mang theo lưới đợi đập Trị An ngừng xả tràn trưa 2/11. Ảnh: Người Đồng Nai/Fanpage.