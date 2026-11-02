Hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Đại diện Ủy ban MTTQ xã Hồ Vương trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Mai Thị Luyện.

Sáng 2/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồ Vương tổ chức trao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Mai Thị Luyện, thôn Kim Thành.

Bà Mai Thị Luyện là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều năm qua, bà sinh sống một mình trong căn nhà dột nát, không bảo đảm an toàn khi mưa bão.

Nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Ủy ban MTTQ xã Hồ Vương, sự giúp sức của cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và người thân, ngôi nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng và bàn giao để bà Luyện an tâm sinh sống.

Được biết, công trình có tổng kinh phí xây dựng 250 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 80 triệu đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồ Vương khẳng định đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành và cộng đồng đối với những gia đình còn khó khăn. Hoạt động không chỉ lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chăm lo an sinh xã hội mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã Hồ Vương.

Đại diện địa phương và Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Cường Thịnh Phát cùng gia đình khởi công xây dựng công trình.

Cùng ngày, xã Yên Định tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Đinh Quang Tương ở thôn Định Tường.

Gia đình ông Tương thuộc diện hộ nghèo, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội hằng tháng. Ông sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp nhiều năm, không bảo đảm an toàn.

Nắm bắt tình hình thực tế, Ủy ban MTTQ xã Yên Định đã kết nối với nhà hảo tâm, huy động kinh phí hỗ trợ gia đình ông Tương xây dựng ngôi nhà mới.

Theo thiết kế, căn nhà rộng 70m2, đạt chuẩn “3 cứng” (móng cứng, tường cứng, mái cứng) với tổng kinh phí 350 triệu đồng. Các tổ chức đoàn thể và Nhân dân hỗ trợ ngày công để tháo dỡ nhà cũ, dọn mặt bằng và vận chuyển vật liệu. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và bàn giao cho gia đình vào tháng 1/2027.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 của xã Yên Định.