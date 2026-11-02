Ban Tổ chức Đại hội họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031

Chư vị chủ tọa buổi họp báo thông tin về Đại hội X GHPGVN

Chủ tọa họp báo có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương, Phó Trưởng ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thư ký Ban Tổ chức Đại hội, Phó Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội; đại diện Sở Văn hóa Thể thao và du lịch TP.HCM; Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM.

Trên 7.500 tỷ đồng thực hiện hoạt động an sinh xã hội

Phát biểu tại họp báo, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Đại hội phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của buổi họp báo nhằm thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Đại hội phát biểu

Theo Trưởng lão Hòa thượng, Đại hội diễn ra từ ngày 5 đến 7-11-2026, lần đầu tiên tổ chức ở TP.HCM - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, với gần 2.000 đại biểu và khách mời. Đây cũng là dịp Giáo hội tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (7-11-1981 – 7-11-2026).

Đại hội lần này được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ IX nhằm kiện toàn tổ chức Giáo hội, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến nay, Ban Trị sự GHPGVN 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả". Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X, với 1.645 đại biểu chính thức, sẽ tổng kết hoạt động Phật sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 và quyết định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031; suy tôn, bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự khóa mới, đồng thời thông qua Hiến chương tu chỉnh lần thứ 8.

“Ban Tổ chức Đại hội mong rằng các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về Đại hội và Đại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập GHPGVN trên cơ sở nguồn tin chính thức của Ban Tổ chức, Ban Thông tin, Ban Báo chí Đại hội, là cầu nối cung cấp tài liệu, hình ảnh và hỗ trợ đến các quý vị tác nghiệp trong suốt thời gian diễn ra Đại hội”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn thông tin về Đại hội X GHPGVN

Tại buổi họp báo, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã công bố thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN; thông tin công tác tổ chức Đại hội.

Thượng tọa Thích Tâm Hải thông tin về quy định tác nghiệp tại đại hội, cấp thẻ và đầu mối liên hệ, cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, các nội dung chính của Đại hội: Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022-2026; Thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X (2026-2031); Thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức, hoạt động của Giáo hội; Suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh; Suy cử Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ X; Thông qua bản Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ 8; Khen thưởng cấp Nhà nước và Giáo hội tuyên dương; Cử hành suy tôn hàng giáo phẩm năm 2026 tại Đại hội; Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Thông tin về thành tựu của GHPGVN trong suốt 9 nhiệm kỳ hình thành, phát triển và luôn đồng hành cùng dân tộc. GHPGVN từng bước phát triển các lĩnh vực Tăng sự và quản lý tự viện; Giáo dục và đào tạo Phật giáo; Hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử; Nghi lễ và văn hóa Phật giáo; Đối ngoại Phật giáo quốc tế, Nghiên cứu, truyền thông, pháp chế, kiểm soát và tham gia xây dựng đất nước.

Thượng tọa Thích Tâm Hải thông tin về các quy định dành cho phóng viên tác nghiệp tại Đại hội

Hiện nay, Giáo hội có gần 65.000 Tăng Ni, khoảng gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hàng năm có khoảng trên 50.000 Tăng Ni tham gia An cư kết hạ.

Trong khóa IX, Giáo hội tỉnh, thành đã tổ chức 47 đại giới đàn với 18.819 giới tử thọ giới, có 3.699 cư sĩ xuất gia; GHPGVN tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì, hành chính Giáo hội, kiến thức pháp luật, quốc phòng và an ninh với gần 35.000 lượt Tăng Ni tham gia.

Nhiệm kỳ qua, toàn GHPGVN đã thực hiện chương trình an sinh, xã hội, từ thiện nhân đạo với tổng trị giá trên 7.500 tỷ đồng.

Giáo hội sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong giai đoạn mới

Trả lời phóng viên, biên tập đại diện các cơ quan báo chí, Hòa thượng Thích Huệ Thông, đại diện Ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh chủ đề Đại hội lần này “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, khẳng định tầm nhìn của Giáo hội đặt mục tiêu giữ gìn, tu bồi giới luật là nền tảng, bên cạnh đặt mục tiêu đổi mới trong điều hành Phật sự của Giáo hội trong giai đoạn mới.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, đại diện Ban Tổ chức Đại hội trả lời câu hỏi của phóng viên

Nền tảng của Phật giáo Việt Nam là đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử hơn 2000 năm. Do đó, trong dự thảo chương trình đề ra của nhiệm kỳ mới, Giáo hội đặt trọng tâm lấy con người làm trung tâm, xây dựng nền giáo dục, Tăng sự, đặt trọng tâm giữ gìn đời sống phạm hạnh của người xuất gia. Và, đó cũng là mục tiêu đặt ra trong suốt 9 nhiệm kỳ phát triển và hoạt động của GHPGVN.

Đại hội X GHPGVN được tổ chức sớm hơn 1 năm so với nhiệm kỳ IX với mục tiêu nhằm tu chỉnh Hiến chương lần thứ 8 để phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay và Luật Tín ngưỡng Tôn giáo được Quốc hội thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1-1-2027.

Phóng viên các báo đài tham dự

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, GHPGVN cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số hệ thống hành chính Giáo hội, đây là chương trình hoạt động quan trọng của nhiệm kỳ X. Sau Đại hội, GHPGVN sẽ tổ chức những khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số cho Tăng Ni, Phật tử, để phù hợp cho giai đoạn phát triển mới của xã hội và Giáo hội.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Đại hội cũng thông tin nhiều hoạt động trong khuôn khổ Đại hội, cũng như chương trình cụ thể của Đại hội, sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-11-2026, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Hình ảnh buổi họp báo chiều nay, 2-11, tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN:

Họp báo thông tin về Đại hội X GHPGVN