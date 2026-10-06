Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Hội viên CCB tham gia hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tại xã Mường La. Ảnh: PV

Ông Hoàng Mạnh Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, cho biết: Hội đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của hội và bám sát chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương như “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hội tập trung triển khai bằng cách “cầm tay chỉ việc”, khơi thông nguồn vốn tín dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình điểm để hội viên học tập, nhân rộng.

Triển khai phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", từ năm 2021 đến nay, các cấp hội đã phối hợp tổ chức 609 lớp tập huấn cho hơn 10.700 lượt cán bộ, hội viên; quản lý hiệu quả gần 1.890 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp trên 26.700 hộ hội viên vay vốn. Tỷ lệ hộ CCB nghèo đã giảm từ 7,88% (năm 2021) xuống còn 3,2% (năm 2026); số hộ cận nghèo chỉ còn 2,9%; 69/75 xã, phường trên địa bàn tỉnh không còn hộ CCB nghèo. Toàn tỉnh hiện có 902 lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Tại xã Quỳnh Nhai, phong trào thi đua phát triển kinh tế đã tạo chuyển biến rõ nét trong hội viên cựu chiến binh. Toàn xã có 41 chi hội, với hơn 790 hội viên; số hộ CCB có mức sống khá, giàu chiếm 80%. Nhiều mô hình kinh tế của hội viên đã tạo việc làm cho lao động địa phương. Điển hình như CCB Phạm Văn Doanh, bản Pá Uôn, năm 2018, thành lập Công ty TNHH đầu tư và phát triển du lịch Quỳnh Nhai, kết hợp kinh doanh nhà hàng, khách sạn với nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện.

Mô hình nuôi cá lồng của hội viên cựu chiến binh bản Pá Uôn, xã Quỳnh Nhai.

CCB Phạm Văn Doanh chia sẻ: Hiện nay, gia đình tôi duy trì 30 lồng nuôi cá lăng, cá chép, cá rô, sản lượng khoảng 40 tấn/năm, mang lại thu nhập ổn định trên 500 triệu đồng/năm. Từ năm 2019, tôi tiếp tục mở rộng hoạt động dịch vụ nhà hàng, khách sạn, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương, trong đó có 5 người là con em CCB, với thu nhập từ 9-10 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với thi đua làm kinh tế giỏi, tinh thần đoàn kết, tương trợ luôn được các cấp Hội CCB trong tỉnh gìn giữ và phát huy. Từ năm 2025 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp xóa 240 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 15,4 tỷ đồng. Hội viên tự nguyện đóng góp quỹ cho nhau vay không lãi hoặc lãi suất thấp với tổng số tiền trên 4,36 tỷ đồng. Hưởng ứng “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”, 147 cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh tham gia gửi 936 triệu đồng, góp phần bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hội viên nghèo phát triển sản xuất.

Mô hình nuôi cá lồng của CCB Phạm Văn Doanh, bản Pá Uôn, xã Quỳnh Nhai.

Từ sự chung tay ấy, nhiều mái ấm “Nghĩa tình đồng đội” đã được dựng lên. Gia đình CCB Cà Văn Hon, xã Mường La, từng sống trong căn nhà sàn đã xuống cấp, cột kèo mối mọt, mỗi khi mưa gió cả gia đình lại thấp thỏm lo lắng. Tháng 3/2025, với sự hỗ trợ của Hội CCB tỉnh và ngày công của đồng đội, bà con, gia đình ông xây dựng được căn nhà cấp IV rộng 140 m², khang trang, chắc chắn. Trong đó, Hội CCB tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng. Trong căn nhà mới, ông Hon xúc động chia sẻ: Trước đây, mỗi khi mưa gió, cả nhà rất lo vì căn nhà cũ đã dột nát. Nhờ Hội CCB tỉnh, đồng đội và bà con giúp đỡ, gia đình mới có được ngôi nhà kiên cố. Có chỗ ở ổn định, gia đình yên tâm lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Với tinh thần “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Hội CCB tỉnh tiếp tục đưa các phong trào thi đua yêu nước hướng mạnh về cơ sở, trọng tâm là phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với giúp nhau làm kinh tế giỏi; quyết tâm phấn đấu trên 95% hội viên đạt tiêu chuẩn gương mẫu; nâng dư nợ vốn vay ưu đãi lên trên 1.900 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất và 100% cán bộ ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong công tác.