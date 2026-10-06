EVN đặt mục tiêu phát điện thương mại 2 tổ máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trong quý IV

EVN tập trung bảo đảm điện và tiến độ các dự án trong quý IV. Ảnh: EVN

Ngày 6/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tập đoàn đặt mục tiêu hoàn thành phát điện thương mại cả 2 tổ máy Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I trong quý IV năm 2026, trong đó tổ máy 1 dự kiến phát điện thương mại vào cuối tháng 11 và tổ máy 2 vào cuối tháng 12.

Trong 3 tháng cuối năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc dự kiến đạt 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo EVN, để bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 168/NQ-CP và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026.

EVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) để theo dõi, cập nhật liên tục nhu cầu điện, độ khả dụng các nguồn điện, tình hình thủy văn, nước về các hồ nhằm bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong các tháng cuối năm 2026; đồng thời chuẩn bị các phương án, kịch bản cung ứng điện cho năm 2027.

Các đơn vị thủy điện theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết, thủy văn, phối hợp với NSMO để tích nước các hồ chứa và sử dụng hài hòa, hiệu quả nguồn nước. Các đơn vị nhiệt điện hoàn thành đàm phán, ký kết các hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho năm 2027, đồng thời sớm có kế hoạch bảo đảm nguồn cung ổn định dài hạn.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia bảo đảm mức độ khả dụng cao nhất của hệ thống thiết bị, rơle bảo vệ; trong đó có các kháng bù ngang nhằm hỗ trợ điều chỉnh điện áp, giảm thiểu nguy cơ sự cố.

Các tổng công ty, công ty điện lực phối hợp với NSMO trong quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải điện, đánh giá tác động của sự phát triển các nguồn điện phân tán, đặc biệt là các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và sự phát triển của hệ thống trụ sạc xe điện.

Các đơn vị phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan, công sở và các địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các chương trình, giải pháp tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện, EVN đặt mục tiêu hoàn thành phát điện thương mại cả 2 tổ máy Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2026. Tổ máy 1 tiếp tục chạy thử nghiệm, với mục tiêu phát điện thương mại vào cuối tháng 11/2026; tổ máy 2 đã hòa đồng bộ ngày 28/9/2026, dự kiến phát điện thương mại vào cuối tháng 12/2026.

Đối với Dự án LNG Quảng Trạch II, EVN tiếp tục triển khai các công việc theo tiến độ hợp đồng đã ký kết, phấn đấu phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý IV/2026.

Các dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái tiếp tục được triển khai thi công theo mục tiêu kế hoạch tiến độ quý IV và cả năm 2026.

Các dự án thủy điện mở rộng gồm Thủy điện Tuyên Quang mở rộng, Sê San 3 mở rộng và Sê San 4 mở rộng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để trình cấp có thẩm quyền thẩm định. Các dự án Thủy điện Sơn La mở rộng và Thủy điện Lai Châu mở rộng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để báo cáo cấp có thẩm quyền.

EVN tiếp tục tập trung hoàn thành, đưa vào khai thác sớm nhất các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại một số nhà máy nhiệt điện, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường.

Về đầu tư xây dựng lưới điện, EVN tập trung triển khai các công trình điện trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương; tập trung thi công, phấn đấu đóng điện toàn tuyến đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành trong năm 2026.

EVN cũng đôn đốc tiến độ để khởi công các dự án nhập khẩu điện Trung Quốc khu vực Móng Cái, gồm trạm biến áp 220 kV Móng Cái, đường dây 220 kV Hải Hà - Móng Cái và đường dây từ biên giới - Hải Hà, với mục tiêu đưa vào vận hành trong quý II/2027.

Về đầu tư và lắp đặt hệ thống lưu trữ BESS, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã hoàn thành 50 MW, Tổng công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành 155 MW và phấn đấu hoàn thành 305 MW trong tháng 10/2026. Ban Quản lý dự án Điện 2 và Tổng công ty Phát điện 3 tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư BESS tập trung tại khu vực miền Bắc với quy mô tương ứng 550 MW và 300 MW.

EVN cho biết, trong tháng 9/2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 29,97 tỷ kWh, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 265,79 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện trong 9 tháng qua gồm: thủy điện 68,48 tỷ kWh, chiếm 25,8%; nhiệt điện than 132,63 tỷ kWh, chiếm 49,9%; tua bin khí 20,48 tỷ kWh, chiếm 7,7%; năng lượng tái tạo 33,6 tỷ kWh, chiếm 12,6%, trong đó điện mặt trời đạt 21,5 tỷ kWh, điện gió đạt 10,85 tỷ kWh; điện nhập khẩu 10,3 tỷ kWh, chiếm 3,9%.

Sản lượng điện truyền tải tháng 9 ước đạt 23,8 tỷ kWh. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện truyền tải ước đạt 213,98 tỷ kWh, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 9 tháng đầu năm, xu hướng truyền tải chủ yếu theo chiều từ miền Trung ra miền Bắc và từ miền Trung vào miền Nam.

Trong đầu tư xây dựng, 9 tháng qua, EVN và các đơn vị đã khởi công 136 công trình, gồm 2 công trình 500 kV, 18 công trình 220 kV và 116 công trình 110 kV; đóng điện 131 công trình, gồm 5 công trình 500 kV, 16 công trình 220 kV và 110 công trình 110 kV. Riêng tháng 9/2026, EVN và các đơn vị khởi công 11 công trình và đóng điện 13 công trình lưới điện 110-500 kV.

EVN cũng tiếp tục hoàn thiện giải pháp kỹ thuật để cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến toàn trình, kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, EVN đã đưa thành công 12/12 dịch vụ điện cấp độ 4 lên môi trường trực tuyến; hoàn thành đồng bộ dữ liệu khách hàng, hợp đồng mua bán điện về Cổng Dịch vụ công quốc gia mới do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (C12) thuộc Bộ Công an quản lý. Đến nay, 4/12 dịch vụ điện toàn trình đã hoàn thành kiểm thử, công bố và cung cấp chính thức; 8/12 dịch vụ còn lại EVN đã sẵn sàng, đang chờ Cổng Dịch vụ công quốc gia mới hoàn thiện hệ thống.

EVN đã hoàn thành đồng bộ thông tin hóa đơn tiền điện của khách hàng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) thuộc Bộ Công an quản lý; phối hợp với C06 kết nối ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN với VNeID.

Sau những kết quả ban đầu khi ứng dụng EVN CSKH được đưa vào sử dụng từ ngày 15/6/2026, EVN và các tổng công ty điện lực tiếp tục đưa vào hoạt động số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng mới 1558 đối với tất cả khách hàng dùng điện của EVN trên toàn quốc từ ngày 15/8/2026.

Để cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống, EVN đề nghị người dân và khách hàng sử dụng điện triệt để tiết kiệm điện; trong đó, cần lưu ý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hệ thống điều hòa không khí, chỉ đặt nhiệt độ từ 27 độ C trở lên, đồng thời hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm.