Năm 2027, Hà Nội phấn đấu có 50 mô hình HTX nông nghiệp công nghệ cao

Nông trại Nông nghiệp xanh (Thạch Thất, Hà Nội). Ảnh: Bích Hồng/Bnews.vnanet.vn

Theo Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2027, thành phố phấn đấu có 50 mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị và phát triển bền vững.

Đây là một trong những chỉ tiêu cụ thể được UBND thành phố Hà Nội đặt ra tại kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2027. Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, gắn với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Theo kế hoạch, năm 2027 Hà Nội tiếp tục phát triển hợp tác xã theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, chuyển mạnh từ phát triển về số lượng sang chú trọng chất lượng hoạt động. Thành phố hướng tới hình thành các hợp tác xã có quy mô phù hợp, quản trị tốt, có sản phẩm, dịch vụ và thị trường ổn định.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Hà Nội tập trung củng cố các hợp tác xã hoạt động quy mô nhỏ, hiệu quả thấp nhưng còn khả năng phát triển; thúc đẩy hợp nhất, sáp nhập để hình thành các hợp tác xã có quy mô phù hợp, quản trị hiệu quả. Đồng thời, gắn hoạt động sản xuất với phát triển kinh tế nông nghiệp, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng chuỗi giá trị.

Bên cạnh mục tiêu 50 mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành phố phấn đấu thành lập mới từ 150 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trở lên; hoàn thiện và nhân rộng từ 6 mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả. Doanh thu bình quân của một hợp tác xã dự kiến đạt 3,8 tỷ đồng/năm.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu hỗ trợ hợp tác xã chuyển đổi số, từng bước hình thành các hợp tác xã số, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, khả năng tham gia chuỗi giá trị và tiếp cận tín dụng. Các hợp tác xã được khuyến khích tham gia chuỗi giá trị xanh, giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc, gắn với kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Để thực hiện mục tiêu, Hà Nội xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị, kế toán - tài chính, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại điện tử; từng bước hình thành hợp tác xã số trên địa bàn. Thành phố ưu tiên lồng ghép các nhiệm vụ hỗ trợ chuyển đổi số hợp tác xã trong các chương trình, đề án, nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2027 theo quy định.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành triển khai các nội dung hỗ trợ hợp tác xã. Sở tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp phù hợp với Luật Hợp tác xã năm 2023 và các quy định liên quan. Đồng thời chủ động xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực này.

Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận chuyển đổi số, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng và đăng ký nhãn hiệu tập thể; giới thiệu, chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Theo phụ lục kế hoạch, tổng số hợp tác xã trên địa bàn Hà Nội dự kiến tăng từ 2.962 hợp tác xã năm 2026 lên 3.012 hợp tác xã năm 2027. Trong số đó, số hợp tác xã nông nghiệp dự kiến tăng từ 1.723 lên 1.753 hợp tác xã.

Việc đặt mục tiêu xây dựng 50 mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được kỳ vọng góp phần tạo các mô hình sản xuất hiệu quả để nhân rộng, thu hút người dân, doanh nghiệp tham gia liên kết, qua đó nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp của Thủ đô.