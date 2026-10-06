Xã Tân Định tập huấn kỹ năng ứng dụng Al vào công việc cho cán bộ, công chức, viên chức

Sáng 6-10, UBND xã Tân Định tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al) vào công việc; hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị xã.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được giới thiệu và cung cấp kiến thức tổng quan về AI, xu hướng phát triển và tiềm năng ứng dụng AI trong hoạt động quản lý nhà nước; hướng dẫn ứng dụng AI trong cải cách hành chính, soạn thảo văn bản, quản lý hồ sơ, xử lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo và hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, đại biểu được thực hành sử dụng một số công cụ AI phổ biến, trao đổi kinh nghiệm và được hướng dẫn các nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu trong quá trình sử dụng AI.

Các đại biểu và học viên tham dự hội nghị.

Hội nghị còn cung cấp kiến thức về hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa, Cổng Dịch vụ công quốc gia và lợi ích của dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ trực tuyến qua tài khoản VNeID mức độ 2, số hóa hồ sơ, thực hiện một số thủ tục hành chính phổ biến thuộc thẩm quyền cấp xã và thanh toán trực tuyến. Bên cạnh đó, các đại biểu được thực hành xử lý các tình huống, lỗi thường gặp và trang bị kỹ năng hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại cộng đồng.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; góp phần nâng cao hiệu quả công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn xã.