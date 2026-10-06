Vĩnh Long thúc đẩy các động lực tăng trưởng, quyết tâm đạt GRDP trên 10%

Toàn cảnh Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Bá Thi/Vietnam+)

Chín tháng năm 2026, GRDP của Vĩnh Long tăng 7,32%, cho thấy đà phục hồi và phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì.

Trước áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong cả năm, tỉnh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và phát huy đồng bộ các động lực đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu.

Duy trì đà tăng trưởng

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế tỉnh Vĩnh Long tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực, với tốc độ tăng trưởng GRDP tăng dần qua từng giai đoạn. Nếu như quý 1, mức tăng trưởng đạt 5,3% thì đến hết 6 tháng đạt 6,41% và 9 tháng đạt 7,32%. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tạo nền tảng để tỉnh tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong 9 tháng, lĩnh vực sản xuất và phân phối điện ước tăng 13,52%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,2%. Có 18/28 nhóm sản phẩm chế biến, chế tạo tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó 5 nhóm đạt hoặc vượt kế hoạch sản lượng. Một số doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, góp phần bổ sung năng lực mới và tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành công nghiệp.

Khu sơ chế bưởi da xanh tại nhà máy Kim Thanh (xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long). (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Cùng với công nghiệp, khu vực doanh nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm. Toàn tỉnh hiện có trên 13.400 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 55% GDP, góp phần thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp ngày càng tham gia sâu vào quá trình hình thành các vùng nguyên liệu quy mô lớn, liên kết với nông dân, đầu tư chế biến sâu và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, cải thiện hiệu quả sản xuất và tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Thị trường nội địa cũng ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 9 tháng đạt khoảng 152.400 tỷ đồng, tăng 19,54% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ tăng 18,4%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 45%; vận tải, kho bãi tăng 16,2%.

Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc, góp phần kích thích tiêu dùng và phát triển các ngành dịch vụ liên quan. Vĩnh Long đón khoảng 4,89 triệu lượt khách, tăng 15,1%; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 851.000 lượt, tăng 17,2%. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 4.400 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 3,289 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ và bằng 80,2% kế hoạch năm. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước tăng 43,4%, cho thấy sự cải thiện về năng lực sản xuất và khả năng tham gia thị trường quốc tế của doanh nghiệp địa phương. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 1,628 tỷ USD, tăng 19,4%.

Những kết quả trên cho thấy các động lực tăng trưởng của Vĩnh Long đang được duy trì tương đối đồng đều. Tuy nhiên, mức tăng GRDP 7,32% sau 9 tháng vẫn thấp hơn yêu cầu theo kịch bản tăng trưởng của tỉnh, đặt ra áp lực lớn đối với công tác điều hành và triển khai nhiệm vụ trong quý 4/2026.

Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực

Để tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, Vĩnh Long đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh đạt hơn 13.800 tỷ đồng. Ước tính đến hết tháng 9, giá trị giải ngân đạt khoảng 7.800 tỷ đồng, tương đương 54,6% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả này cho thấy khối lượng công việc còn lại trong quý 4 rất lớn, đòi hỏi các cấp, ngành và chủ đầu tư phải quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện.

Nhiều công trình, dự án quan trọng đang được tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ, như tuyến ĐT915, cầu Ba Lai 8, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57, các công trình gia cố, xử lý sạt lở bờ biển Bình Đại và hạ tầng hồ chứa nước ngọt.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách mà còn tạo thêm năng lực kết nối giao thông, cải thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và mở rộng không gian phát triển kinh tế của địa phương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành kế hoạch “Hành động cao điểm 90 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”. Kế hoạch yêu cầu triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân được giao nhiệm vụ.

Một trong những điểm nhấn là việc thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Qua đó, tỉnh hướng đến khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nâng cao tính chủ động trong tổ chức thực hiện và bảo đảm tiến độ các dự án.

Song song với đầu tư công, tỉnh cũng tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng sản xuất và khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có. Việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác đất công, tài sản công, đất bãi bồi ven sông, ven biển cũng được đặt ra nhằm phát huy tiềm năng, tạo thêm nguồn lực cho phát triển.

Đồng bộ các giải pháp, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng

Công nhân thi công đường dẫn lên cầu Ba Lai 8. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Trong bối cảnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, nhiệm vụ đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh Vĩnh Long. Để hoàn thành mục tiêu, tỉnh xác định cần thúc đẩy đồng bộ các động lực tăng trưởng, tập trung vào đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, đồng thời tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang yêu cầu các ngành, địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục thực hiện các chương trình kích cầu, phát triển thị trường nội địa và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Cùng với việc duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống, tỉnh định hướng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường Halal, Trung Đông, Nam Á và các thị trường tiềm năng khác. Đồng thời, chú trọng nâng cao khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa, cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm chi phí logistics nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý thu, chống thất thu ở các lĩnh vực mới, kinh tế số và thương mại điện tử; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; quyết liệt thu hồi các khoản nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Công tác chi ngân sách phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tập trung tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc liên quan đến các khoản chi sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ và các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm nguồn lực cho các lĩnh vực thiết yếu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Trí Quang nhấn mạnh yêu cầu các ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu từng đơn vị, phải đề cao trách nhiệm, sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động khơi thông những khó khăn, vướng mắc và tổ chức triển khai giải pháp một cách quyết liệt, hiệu quả.

Kết quả thực hiện kế hoạch hành động cao điểm giải ngân vốn đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xem xét trách nhiệm và công tác thi đua, khen thưởng cuối năm 2026 đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.

Với những tín hiệu tích cực trong quý 3, cùng quyết tâm đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, Vĩnh Long đang nỗ lực tạo thêm dư địa tăng trưởng trong quý 4. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cấp, ngành và địa phương được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh khai thác tốt hơn các nguồn lực, khơi thông những điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026./.