Khối thi đua số 1 tỉnh Lâm Đồng chốt thời gian tổ chức hội thao năm 2026

Khối thi đua số 1 tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp để thống nhất một số nội dung thực hiện phong trào thi đua năm 2026

Chiều 6/10, Khối thi đua số 1 tổ chức cuộc họp để thống nhất một số nội dung thực hiện phong trào thi đua năm 2026 với sự tham dự của các đơn vị thành viên: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên Khối thi đua số 1 tập trung thống nhất kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị, ngành trong khối.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Bùi Thanh Quang đề xuất các nội dung và thời gian tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao

Các thành viên trong khối thống nhất tổ chức hội thao gồm 2 môn: kéo co và bóng chuyền hơi. Hoạt động giao lưu văn nghệ có chủ đề “Ca ngợi Đảng, tình yêu quê hương đất nước”. Thời gian tổ chức trong ngày 31/10.

Đại diện khối thi đua đề nghị các đơn vị thành viên chủ động đăng ký nội dung thi đấu, tiết mục văn nghệ và số lượng người tham gia. Các đơn vị cử đầu mối thường xuyên liên hệ, phối hợp để các hoạt động diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua số 1 tỉnh Lâm Đồng dự và theo dõi cuộc họp

Đối với hoạt động hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Khối thi đua số 1 dự kiến áp dụng 3 nhóm trường hợp gồm khó khăn đặc biệt về kinh tế, gia đình; bệnh tật, điều trị dài ngày; tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn và các biến cố bất khả kháng.

Mức hỗ trợ dự kiến từ 3 - 10 triệu đồng/trường hợp, tùy mức độ khó khăn, thiệt hại và tính cấp thiết. Trong đó, mức tối đa 10 triệu đồng dành cho trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Lê Minh Quang phát biểu kết thúc cuộc họp

Việc hỗ trợ được bình xét 6 tháng một lần, mỗi năm hai lần, nhằm kịp thời hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khối.