Xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh

Toàn cảnh hội nghị tọa đàm.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam: Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng - Phó trưởng Ban Công tác Hội CCB Việt Nam; Thiếu tướng Trần Anh Du - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng và Thiếu tướng Trần Anh Du chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban chuyên môn Trung ương Hội CCB Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB các tỉnh trong Cụm thi đua số 2, gồm: Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB về xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, thời gian qua, các cấp Hội trong Cụm đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp gắn với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Toàn Hội đã thực hiện tinh giản từ 110 tổ chức trực thuộc Trung ương xuống còn 71; cấp cơ sở (xã, phường) tinh gọn từ 13.493 tổ chức xuống còn 3.541 tổ chức; chi hội thôn, tổ dân phố thu gọn còn 46.953 chi hội.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng quán triệt mục đích, yêu cầu của hội nghị.

Song song với quá trình kiện toàn tổ chức, công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện, toàn Hội đang quản lý trên 3 triệu hội viên; bình quân hằng năm kết nạp hơn 60.000 hội viên.

Đánh giá chất lượng định kỳ cho thấy, hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Hội và trên 95% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội đã vận động các nguồn lực xóa 16.223 nhà tạm, nhà dột nát; xây mới và sửa chữa 12.430 nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” với tổng kinh phí trên 944 tỷ đồng.

Toàn Hội duy trì và phát triển 8.228 doanh nghiệp, 2.045 hợp tác xã, 190.021 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm ổn định cho hơn 781.000 lao động. Bên cạnh đó, công tác tập hợp cựu quân nhân đạt nhiều kết quả nổi bật với 30.755 câu lạc bộ, thu hút gần 977.000 cựu quân nhân (đạt 58,5%) tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai Nghị quyết số 05/NQ-CCB tại cấp cơ sở; đồng thời chia sẻ các bài học kinh nghiệm thiết thực.

Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét sửa đổi Quyết định số 304-QĐ/TW và Quy định số 301-QĐ/TW; quy định thống nhất tiêu chuẩn Chủ tịch Hội CCB cấp xã, phường phải là sĩ quan hoặc quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu, chuyển ngành; bố trí từ 1-2 Phó Chủ tịch hội và bổ sung biên chế công chức giúp việc cho Hội cấp xã, phường; giữ nguyên 3 ban chuyên môn độc lập ở cấp tỉnh.

Hội nghị cũng đề xuất Chính phủ nghiên cứu đưa chức danh Chi hội trưởng chi hội CCB ở thôn, tổ dân phố vào diện hưởng phụ cấp hằng tháng; xem xét cơ chế hỗ trợ BHYT cho lực lượng cựu quân nhân. Đối với Bộ Quốc phòng, các đại biểu thống nhất đề nghị định kỳ cung cấp danh sách quân nhân xuất ngũ hằng năm, phối hợp với các cấp Hội trong tạo nguồn cán bộ và phát triển hội viên.

Hội nghị cũng đã thống nhất các giải pháp đột phá xây dựng Hội vững mạnh toàn diện trong giai đoạn mới theo hướng lấy cơ sở làm nền tảng, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện thông qua việc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” cho 100% Chi hội trưởng; số hóa 100% dữ liệu hội viên bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông”; tăng cường ứng dụng văn bản điện tử và ký số.

Đồng thời, tiếp tục đa dạng hóa các mô hình kinh tế, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.