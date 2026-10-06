Chứng khoán châu Á nối gót đà tăng kỷ lục của Phố Wall

Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,1% lên 70.683,98 điểm, còn chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) ghi thêm 1% lên 24.280,56 điểm. Các thị trường Sydney, Singapore, Mumbai, Bangkok, Jakarta và Wellington cũng đồng loạt ghi nhận sắc xanh. Phiên này, thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) đóng cửa nghỉ lễ.

Trước đó, chỉ số Nasdaq của Mỹ đã khép lại phiên giao dịch 5/10 ở mức cao kỷ lục mới nhờ sự bứt phá của các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia, SpaceX và Meta. Tuy nhiên, các nhà quan sát lưu ý rằng đà tăng của thị trường chứng khoán đang ngày càng tập trung vào một số ít cổ phiếu chủ chốt.

Tâm lý giới đầu tư vẫn còn bất an trước cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Tình hình căng thẳng đã đẩy chi phí năng lượng lên cao, từ đó gia tăng áp lực lạm phát và gây sức ép buộc các ngân hàng trung ương phải nâng lãi suất. Điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên các mức cao chưa từng thấy trong hàng chục năm qua.

Giới phân tích chỉ ra rằng cuộc đua xây dựng các trung tâm dữ liệu, máy chủ và chip AI đã làm trầm trọng thêm vấn đề này, khi các “gã khổng lồ” công nghệ không còn có thể chỉ dựa vào nguồn tiền mặt dự trữ dồi dào của mình.

Tổng số tiền vay nợ của các tập đoàn Google, Amazon và Microsoft đã đạt khoảng 500 tỷ USD trong 9 tháng tính từ đầu năm đến nay. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh lên mức 1.200 tỷ USD vào năm 2027.

Đánh giá về diễn biến này, ông Chris Della Fave, Phó Chủ tịch cấp cao tại công ty tư vấn huy động vốn Post Oak Group, nhận định đây là điều chưa từng có trước đây. Theo ước tính của ông Della Fave, các hoạt động liên quan đến AI hiện chiếm tới 25% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành, tăng vượt bậc so với mức 4% của thời điểm hai năm trước.

Kết thúc phiên này, tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 5,88 điểm, hay 0,34%, lên 1.759,08 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 4,09 điểm, hay 1,52%, xuống 265,53 điểm.