Lan tỏa nguồn lực an sinh

Những mái nhà nghĩa tình

Với các gia đình khó khăn, một mái nhà kiên cố không chỉ giúp che mưa, che nắng mà còn tạo điểm tựa để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất. Ông Pổ Ôi, ở thôn Pi Re 2, xã La Lay, là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm và tặng quà gia đình bà Lê Thị Minh Tuệ (thôn Thanh Hóa, xã Tuyên Lâm) - Ảnh: T.H

“Trước đây, nhà cửa xuống cấp mà gia đình không có điều kiện sửa chữa. Được Mặt trận và các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ, bà con lối xóm giúp đỡ, gia đình tôi rất mừng. Có chỗ ở ổn định, chúng tôi yên tâm hơn để làm ăn, cố gắng vươn lên, không còn phải lo lắng mỗi khi mùa mưa đến”, ông Pổ Ôi chia sẻ.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, việc vận động, kết nối và phân bổ các nguồn lực được chú trọng theo hướng thiết thực, đúng đối tượng. Mặt trận các cấp phối hợp rà soát hoàn cảnh, nhu cầu của từng hộ; đồng thời kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để nguồn lực đến đúng đối tượng, đúng thời điểm.

Riêng trong quý III/2026, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã phê duyệt phân bổ trên 32,87 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 329 hộ gia đình người có công; hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết", xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 134 hộ khó khăn.

Từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh, Mặt trận đã phân bổ trên 7,6 tỉ đồng hỗ trợ 4 công trình và 7 hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, đuối nước. Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tiếp tục được triển khai, với tổng kinh phí tiếp nhận và cam kết hỗ trợ trên 48 tỉ đồng.

Không chỉ hỗ trợ những nhu cầu trước mắt, các chương trình còn hướng đến những công trình có giá trị lâu dài. Mặt trận phối hợp hỗ trợ xây dựng 40 căn nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Dân Hóa và Kim Ngân; phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) khởi công xây dựng Trường tiểu học và THCS Ngân Thủy.

Hướng đến giảm nghèo bền vững

Phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công, người lao động khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Mặt trận tỉnh phối hợp thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, cựu thanh niên xung phong với tổng kinh phí 490 triệu đồng; đồng thời trích 50 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và 589.

Các tổ chức thành viên cũng có những cách làm phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hội Cựu chiến binh hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, trao quà.

Lễ khởi công xây dựng nhà cho ông Pổ Ôi, thôn Pi Re 2, xã La Lay - Ảnh: T.H

Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ nhà ở cho đoàn viên, người lao động thông qua chương trình “Mái ấm Công đoàn”, đồng thời thăm hỏi, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đồng hành cùng trẻ em mồ côi và triển khai chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Hội Nông dân tỉnh vận động kinh phí, ngày công, cây giống và vật tư nông nghiệp, hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn phát triển sản xuất...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Tân Long nhấn mạnh, việc chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Theo đó, Mặt trận sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng tham gia chăm lo cho người nghèo; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn quỹ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng. Cùng với hỗ trợ trước mắt, cần tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách, phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục rà soát nhu cầu, kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn, nhất là các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và Nhân dân, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, công khai và minh bạch.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 là dịp để tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng, huy động thêm nguồn lực chăm lo cho những hoàn cảnh còn khó khăn.