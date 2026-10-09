Thời tiết ngày 9/10: Hà Nội tăng mưa, miền Trung có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 9/10 Hà Nội đêm và sáng sớm trời lạnh, có mưa vài nơi. Từ chiều, mưa rào và dông rải rác xuất hiện, cục bộ mưa to.

Nhiệt độ Hà Nội dao động 22-31 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa rào, dông rải rác, tập trung ở đồng bằng và trung du. Tây Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm trời lạnh.

Miền Trung tiếp tục nhiều mây, mưa vừa đến mưa to. Phía Nam Thanh Hóa đến Huế cục bộ mưa rất to.

Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, dông, chiều tối cục bộ mưa to.

Người dân đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 9/10, Hà Nội chiều có mưa rào và dông.

Thời tiết ngày 9/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và dông; phía Nam mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.