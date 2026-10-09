An toàn trong quy trình xả lũ

Các hồ chứa được xem là phòng tuyến trọng yếu trong công tác phòng, chống lũ, bảo vệ tính mạng, tài sản, đời sống của người dân vùng hạ du. Trước mỗi đợt mưa lớn, việc tính toán chính xác mực nước hồ, lượng nước về hồ, năng lực điều tiết và phương án vận hành phải được thực hiện chủ động, khoa học, phát huy cao nhất khả năng cắt, giảm lũ, hạn chế lượng nước dồn về hạ du.

Cùng với việc thực hiện nghiêm quy trình xả lũ, yêu cầu cấp thiết là thông tin phải được truyền đạt kịp thời, chính xác và đủ thời gian để chính quyền các địa phương vùng hạ du thông báo, triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân. Càng được thông tin sớm, đầy đủ, minh bạch thì chính quyền và người dân càng có điều kiện chủ động trong sản xuất, sinh hoạt, đặc biệt là ứng phó với thiên tai, tránh những hậu quả khó lường.

Ảnh minh họa/qdnd.vn

Việc xây dựng, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện quy trình vận hành liên hồ chứa cần được xác định là công việc thường xuyên để bảo đảm phù hợp với điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế-xã hội. Quan trọng hơn là tổ chức vận hành đúng quy trình, đúng thẩm quyền, chủ động trước các tình huống và đặt an toàn lên trên hết. Không vì mục tiêu kinh tế, hiệu quả phát điện hay bất kỳ lợi ích nào khác mà đánh đổi an toàn của cộng đồng. Đó phải là nguyên tắc xuyên suốt trong mọi quyết định vận hành hồ chứa.