Hình thành thói quen tiêu dùng hàng Việt

Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau có phỏng vấn ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, về kết quả đạt được và những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai CVĐ thời gian tới.

Người dân tham quan, tìm hiểu các sản phẩm trưng bày tại Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025. Ảnh: MỸ LINH

Vận động đi đôi bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Ông có thể cho biết một số kết quả nổi bật trong triển khai CVÐ 6 tháng đầu năm 2026, nhất là tại vùng sâu, vùng xa?

Ông Nguyễn Văn Khởi: Nội dung CVÐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được lồng ghép tuyên truyền trong các buổi tập huấn, hội thảo, hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi hội, tổ hội và các hoạt động tại khu dân cư. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tổ chức hơn 1.200 cuộc tuyên truyền, với khoảng 36 ngàn cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia.

Ðối với vùng sâu, vùng xa, chúng tôi chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp, dễ hiểu, phù hợp điều kiện của người dân, đồng thời gắn việc vận động sử dụng hàng Việt với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.

Ðặc biệt, MTTQ các cấp đang hướng mạnh đến việc xây dựng các mô hình cụ thể. Toàn tỉnh hỗ trợ 9 xã xây dựng mô hình “Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt” và hướng dẫn nhân rộng 71 mô hình “Tự hào dùng hàng Việt” do MTTQ các cấp và ban công tác Mặt trận ấp, khóm chủ trì.

Chúng tôi mong muốn, CVÐ không chỉ tuyên truyền cho người dân biết, mà phải từng bước chuyển thành nhận thức, hành động và thói quen tiêu dùng hàng Việt.

- Thưa ông, bên cạnh vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt, MTTQ các cấp phát huy vai trò giám sát và phối hợp với ngành chức năng như thế nào để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và củng cố niềm tin đối với sản phẩm trong nước?

Ông Nguyễn Văn Khởi: MTTQ các cấp phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và Nhân dân, phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động người dân phát hiện, phản ánh các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, hàng hoá không rõ nguồn gốc.

Kết quả 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 450 vụ, phát hiện và xử lý vi phạm 396 vụ, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngành khoa học và công nghệ đã lấy 25 mẫu khảo sát về đo lường, chất lượng và ghi nhãn; kiểm tra tại 55 cơ sở, phát hiện 2 cơ sở vi phạm về đo lường, xử phạt 15 triệu đồng. Những hoạt động này đặc biệt có ý nghĩa đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng.

Chúng tôi cho rằng, niềm tin của người tiêu dùng là nền tảng của CVÐ. Khi người dân tin vào chất lượng, nguồn gốc và thương hiệu thì việc lựa chọn hàng Việt sẽ trở thành hành vi tiêu dùng tự nhiên, bền vững.

Muốn người dân ưu tiên dùng hàng Việt, điều quan trọng trước hết là hàng Việt phải có chất lượng, an toàn, giá cả phù hợp và nguồn gốc rõ ràng. Vì vậy, tuyên truyền, vận động phải đi đôi với kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh.

Ðổi mới cách tiếp cận

- Trong bối cảnh thương mại điện tử (TMÐT) và tiêu dùng số ngày càng phát triển, theo Ban Chỉ đạo tỉnh, CVÐ cần đổi mới phương thức tuyên truyền và kết nối tiêu thụ như thế nào để hàng Việt, hàng Cà Mau tiếp cận tốt hơn với người tiêu dùng trẻ?

Ông Nguyễn Văn Khởi: Ðây là một trong những nội dung chúng tôi đặc biệt quan tâm. Nếu trước đây tuyên truyền chủ yếu thông qua hội nghị, họp dân, băng rôn, áp phích thì hiện nay người tiêu dùng, nhất là giới trẻ, tiếp cận thông tin rất nhiều thông qua mạng xã hội, TMÐT và các nền tảng số. Vì vậy, CVÐ cũng phải chuyển mạnh sang phương thức tuyên truyền số, quảng bá số và kết nối tiêu thụ trên môi trường số.

Thực tế trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức thành viên có nhiều cách làm hiệu quả. Tỉnh đoàn phát huy 100 đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số cộng đồng, trung bình mỗi tuần hướng dẫn gần 13 ngàn lượt người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử, đồng thời triển khai mô hình “Chợ 4.0”.

Ngành công thương tổ chức 2 hội nghị tập huấn TMÐT cho 170 lượt cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia các sàn TMÐT và lựa chọn 4 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chương trình TMÐT xuyên biên giới.

Ðối với MTTQ, chúng tôi xác định cần tận dụng tốt hơn hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở để đưa thông tin về sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng đến người dân, đồng thời khuyến khích các chủ thể OCOP ứng dụng mã QR, mạng xã hội, TMÐT và hình thức bán hàng trực tuyến. Nói cách khác, chúng ta phải làm sao để hàng Việt không chỉ “đến tận nhà” mà còn “đến tận chiếc điện thoại” của người tiêu dùng.

Các mặt hàng Việt, đặc biệt là sản phẩm OCOP, luôn được trưng bày và giới thiệu tại các sự kiện.

- Ông có thể cho biết, thời gian tới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau sẽ tập trung phối hợp, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để đưa CVÐ phát triển bền vững?

Ông Nguyễn Văn Khởi: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và ngành chức năng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nhất là trên nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng; đồng thời đưa CVÐ đến sâu hơn nữa ở khu dân cư, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Thứ hai, đẩy mạnh kết nối cung - cầu, hội chợ, phiên chợ và các hoạt động kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và chủ thể OCOP mở rộng thị trường, đưa sản phẩm vào các hệ thống phân phối, siêu thị và trung tâm thương mại.

Thứ ba, tăng cường giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phối hợp kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc và các hành vi gian lận thương mại.

Quan trọng hơn, chúng tôi muốn thay đổi cách tiếp cận của CVÐ: không chỉ vận động người dân "ưu tiên” hàng Việt, mà phải làm cho người dân “tin” hàng Việt, “thích” hàng Việt và chủ động “lựa chọn” hàng Việt dựa trên chất lượng, giá thành và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của hàng Việt.

Ðây chính là hướng đi mà MTTQ tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục tập trung thời gian tới: Lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng, lấy niềm tin người tiêu dùng làm trung tâm, lấy doanh nghiệp và người sản xuất làm chủ thể, lấy chuyển đổi số và kết nối thị trường làm động lực, để CVÐ phát triển bền vững.

- Xin cảm ơn ông!