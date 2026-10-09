Giá lợn hơi hôm nay 9/10: Thị trường dao động 52.000 - 55.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi ngày 9/10 có sự chênh lệch rõ hơn giữa các địa phương. Mức 53.000 - 54.000 đồng/kg xuất hiện phổ biến, còn giá cao nhất cả nước đạt 55.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 8/10/2026: Nhiều địa phương ở mức 54.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 8/10/2026 trên cả nước dao động từ 53.000 - 55.000 đồng/kg. Mức 54.000 đồng/kg xuất hiện phổ biến tại nhiều địa phương.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 55.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 9/10 dao động từ 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Hưng Yên là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng ghi nhận mức 54.000 đồng/kg.

Cao Bằng và Lai Châu thấp hơn, cùng ở mức 53.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 9/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung từ 52.000 - 54.000 đồng/kg

Thị trường miền Trung ngày 9/10 ghi nhận giá lợn hơi dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Lâm Đồng có mức cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng đứng ở mức 53.000 đồng/kg.

Khánh Hòa ghi nhận mức 52.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 9/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam thấp nhất 52.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 9/10 dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng được thu mua ở mức 54.000 đồng/kg.

An Giang ghi nhận mức 53.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp có giá 52.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 9/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 9/10/2026 trên cả nước dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg. Mức 53.000 - 54.000 đồng/kg xuất hiện tại phần lớn địa phương, trong khi Hưng Yên có giá cao nhất 55.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Khánh Hòa thấp nhất với 52.000 đồng/kg.