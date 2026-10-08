Ông Trần Quang Bảo làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) được Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Quang Bảo. Ảnh: VGP.

Ông Trần Quang Bảo 52 tuổi, quê Hà Tĩnh, có trình độ TS lâm nghiệp. Ông từng giữ chức Phó tổng cục trưởng Lâm nghiệp, sau đó làm Cục trưởng Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ.

Tháng 3/2025, khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sáp nhập với Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Bảo được bổ nhiệm làm Cục trưởng Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng. Cơ quan này tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện, ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm. Cơ quan này có 9 Phó chủ nhiệm và 13 Ủy viên.