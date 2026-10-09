Thời tiết hôm nay (9-10): Miền Bắc ngày nắng, sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét; nhiệt độ 18-31 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh; nhiệt độ 22- 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3; đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-31 độ C.

Ảnh minh họa/TTXVN

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-28 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-31 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23- 32 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 2-3m, trong mưa dông có khả năng cao trên 3m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.