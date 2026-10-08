Trung ương Đảng đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Theo thông báo Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)

Theo Quyết định 171 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ Việt Nam, các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; lãnh đạo Đảng bộ thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đảng bộ.

Theo Quyết định số 209 của Bộ Chính trị, từ ngày 1/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Bộ Chính trị cũng quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.