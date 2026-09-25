Lan tỏa mô hình Bình dân học vụ số

Chỉ tiêu mà Thành đoàn đề ra trong 100 ngày cao điểm là 100% Đoàn xã, phường duy trì, phát huy ít nhất 1 đội hình Bình dân học vụ số hoặc Tổ công nghệ số cộng đồng (mỗi đội hình từ 3-5 thành viên nòng cốt); vận động, khuyến khích đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia học tập trên nền tảng Bình dân học vụ số. Mỗi Đoàn xã, phường tổ chức ít nhất một đợt ra quân cao điểm. Mỗi đội hình hỗ trợ, hướng dẫn tối thiểu 50 người dân cài đặt, kích hoạt VNeID và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số thiết yếu. Mỗi cơ sở Đoàn xây dựng ít nhất 2 sản phẩm truyền thông số tuyên truyền về đợt cao điểm và phong trào Bình dân học vụ số.

Thành đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn triển khai quyết liệt, đồng bộ, thực chất, không hình thức, không chạy theo thành tích; nghiêm cấm học hộ, thi hộ dưới mọi hình thức. Bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp bộ Đoàn…