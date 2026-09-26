Xã Trần Phú đưa sản phẩm quê hương lên 'chợ số'

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa kế hoạch của thành phố Hà Nội về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, với mục tiêu đưa tối thiểu 2.000 sản phẩm, dịch vụ lên các nền tảng số, tạo thêm kênh xúc tiến thương mại hiện đại, gia tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Việc đưa các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của xã Trần Phú lên nền tảng số qua hình thức livestream không chỉ góp phần đổi mới phương thức quảng bá, mà còn tạo thêm kênh kết nối giữa các chủ thể sản xuất với người tiêu dùng, qua đó mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Mạnh Hà cùng tham gia phiên livestream quảng bá sản phẩm địa phương. Ảnh: HĐ

Tham gia và đồng hành cùng chương trình có đồng chí lãnh đạo xã, các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất có sản phẩm tiêu biểu trên địa bàn.

Trong phiên livestream, các sản phẩm được giới thiệu gồm nấm hương khô, mộc nhĩ khô, nấm đùi gà, nấm sò của Nấm Quang Dũng; Giò bò, Chả bò Hùng Tươi; cùng tảo xoắn tươi và tảo xoắn khô của Tảo xoắn Việt Nam.

Không chỉ giới thiệu mặt hàng, chương trình còn giúp người xem tìm hiểu câu chuyện sản xuất, nguồn nguyên liệu, cách chế biến, cách sử dụng cũng như những giá trị đặc trưng gắn với từng sản phẩm được tạo ra tại địa phương.

Các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của Trần Phú có thêm cơ hội tiếp cận đông đảo người tiêu dùng thông qua nền tảng số. Ảnh: HĐ

Đặc biệt, thông qua hình thức livestream, người tiêu dùng có thể bình luận, đặt câu hỏi, tìm hiểu thông tin về sản phẩm, giá bán và cách thức đặt hàng ngay trên nền tảng số. Qua đó, tạo thêm sự kết nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Không gian số cũng giúp những sản phẩm của xã vượt ra khỏi giới hạn về địa lý, không chỉ tiếp cận người dân trên địa bàn mà còn có thể kết nối với khách hàng ở các địa phương khác, thậm chí mở ra cơ hội tiếp cận người tiêu dùng ở thị trường ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Mạnh Hà cho biết, livestream phù hợp với xu hướng người dân ngày càng tìm hiểu và mua sắm thông qua mạng xã hội, các nền tảng số. Với hình thức này, khách hàng có thể quan sát sản phẩm, lắng nghe chia sẻ từ người sản xuất, đồng thời trao đổi, đặt câu hỏi ngay trong thời gian phát sóng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, đối với các hộ kinh doanh, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, đây cũng là cơ hội để tiếp cận khách hàng ở phạm vi rộng hơn. Hoạt động này đồng thời góp phần cụ thể hóa các nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã.

Phiên livestream đã thu hút gần 5.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt tương tác.

Đáng chú ý, phiên livestream của xã Trần Phú đã thu hút gần 5.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt tương tác trong thời gian phát sóng. Kết quả này cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với các sản phẩm đặc trưng của địa phương, sức lan tỏa của hình thức quảng bá trên nền tảng số và góp phần nâng cao nhận diện và giá trị thương hiệu sản phẩm địa phương.

“Sản phẩm quê hương – Kết nối vươn xa!” không đơn thuần là một phiên livestream giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm mà còn là cách làm mới trong quảng bá thương hiệu địa phương, đồng hành cùng người dân, hộ sản xuất và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, từng bước đưa sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của xã Trần Phú đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số.