Đồng Tháp: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững '2 con số'

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn cùng lãnh đạo các sở, ngành tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Long Giang.

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh và không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân.

Theo kế hoạch, tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tạo động lực tăng trưởng; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với đó, Đồng Tháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Đối với đầu tư công, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện và giải ngân ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giải ngân được giao. Tỉnh cũng rà soát, phân loại và xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án tồn đọng, kéo dài, sử dụng kém hiệu quả nguồn lực; kiên quyết tháo gỡ những điểm nghẽn thuộc thẩm quyền, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

Công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành sớm các công trình, dự án có khả năng tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh định hướng phát triển theo hướng sinh thái, xanh, công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng; đẩy mạnh liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xây dựng chuỗi giá trị nông sản.

Song song đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn. Chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được đẩy mạnh.

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng. Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Một trong những yêu cầu xuyên suốt của phong trào thi đua là xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm, nguồn lực, kiểm tra, giám sát; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm giải quyết công việc. Đồng thời, đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phương châm “Chính quyền gần dân, sát cơ sở, phục vụ tận tâm, hiệu quả” được xác định là một trong những yêu cầu quan trọng trong tổ chức thực hiện.

Ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của tỉnh. Doanh nghiệp được hỗ trợ mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Tỉnh cũng chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và bản sắc Đồng Tháp; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thêm giá trị từ các thế mạnh địa phương…

UBND tỉnh yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, liên tục từ tỉnh đến cơ sở, với phương châm “Bứt phá từ tư duy, tăng trưởng từ hành động, về đích bằng kết quả” và “Chính quyền gần dân, sát cơ sở, phục vụ tận tâm, hiệu quả”.

Đặc biệt, việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”. Kết quả phong trào thi đua được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu…