Lợi suất trái phiếu Mỹ lên cao nhất hơn 20 năm

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm có lúc lên 5,53%, cao nhất từ giữa năm 2004. Ảnh: Reuters.

Làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài tiếp tục diễn ra trong phiên 25/9, đẩy chi phí vay kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất hơn hai thập kỷ và làm gia tăng bất an trên thị trường trái phiếu lớn nhất thế giới, theo Reuters.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm có lúc tăng 0,07 điểm phần trăm lên 5,53% tại New York. Sau đó, lợi suất hạ nhẹ xuống 5,49% khi giá dầu giảm, nhưng vẫn cao hơn so với phiên trước.

Đà tăng lợi suất diễn ra sau khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ của Đại học Michigan trong lần công bố cuối cùng cao hơn dự kiến. Số liệu này tiếp tục củng cố nhận định rằng nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức mạnh, qua đó góp phần kéo dài đợt bán tháo trái phiếu chính phủ trong tháng này.

“Đây là một tuần khó khăn đối với các nhà đầu tư trái phiếu. Họ không muốn mang rủi ro bước vào cuối tuần”, ông Gennadiy Goldberg, trưởng bộ phận chiến lược lãi suất Mỹ tại TD Securities, nhận định.

Theo ông Goldberg, thị trường đã chứng kiến một đợt “đảo vị thế khổng lồ” chỉ trong vài ngày qua, nhiều khả năng khiến nhà đầu tư phải chịu những khoản thua lỗ đáng kể.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, một trong những thước đo quan trọng của chi phí vay trên toàn cầu, có lúc tăng 0,07 điểm phần trăm lên 5,23%. Lợi suất này đã tăng hơn 0,4 điểm phần trăm trong tháng 9, hướng tới mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 10/2024. Cuối phiên, lợi suất hạ xuống 5,16%, gần như đi ngang so với phiên trước.

Diễn biến trên thị trường trái phiếu Mỹ diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị. Giá dầu Brent, tiêu chuẩn dầu thô toàn cầu, chốt phiên giảm 2,1%, xuống 104,32 USD/thùng, sau thông tin Tehran đề xuất với Washington kế hoạch 7 ngày nhằm mở lại eo biển Hormuz và nối lại các cuộc đàm phán rộng hơn để tìm giải pháp cho cuộc chiến.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite của Mỹ đều tăng 0,5% trong phiên 25/9.

Tuy nhiên, bà Evelyne Gomez-Liechti, chiến lược gia đa tài sản tại Mizuho, cho rằng tín hiệu từ tình hình địa chính trị vẫn chưa rõ ràng. Bà dẫn lại tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi rằng Tehran “không vội” đạt được thỏa thuận, Financial Times cho biết.

Tại châu Âu, thị trường trái phiếu chính phủ ổn định trở lại khi giá dầu đi xuống, sau khi chịu sức ép trong những phiên trước do làn sóng bán tháo trái phiếu Mỹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm giảm 0,03 điểm phần trăm xuống 5,36%.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm tăng 0,01 điểm phần trăm lên 3,62%, mức cao nhất kể từ năm 2009.

Đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu Mỹ trong tuần này chủ yếu bắt nguồn từ những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế vẫn vững. Điều này khiến giới giao dịch phải đánh giá lại tốc độ và mức độ điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

David Clewell, nhà quản lý danh mục đầu tư tại T Rowe Price, cho rằng khi lợi suất vượt qua những ngưỡng kỹ thuật quan trọng, thị trường có thể xuất hiện những biến động rất lớn và kéo theo hiệu ứng dây chuyền.

Marcel Thieliant, người đứng đầu bộ phận châu Á - Thái Bình Dương tại Capital Economics, cho rằng sự thay đổi trong tâm lý thị trường chủ yếu xuất phát từ giá năng lượng tăng cao.

“Ở tất cả nền kinh tế phát triển, kỳ vọng về lãi suất đều tăng mạnh”, ông nói.