Bắc Ninh: Thí điểm mô hình “Tổ dân phố số gắn với một cửa di động”

Ngày 26/9, UBND phường Lạng Giang tổ chức ra mắt thí điểm mô hình “Tổ dân phố số gắn với một cửa di động” tại tổ dân phố Hoành Mô. Đây là mô hình triển khai nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, qua đó tạo thêm phương thức hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để triển khai mô hình, UBND phường Lạng Giang thành lập Tổ công tác thực hiện chuyển đổi số gắn với một cửa di động tại tổ dân phố Hoành Mô với 15 thành viên là cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công, các phòng chuyên môn, Công an phường cùng đại diện Ban công tác Mặt trận, lực lượng an ninh ở cơ sở, các tổ chức đoàn thể và đoàn viên, hội viên thôn Hoành Mô.

Trong đó, Tổ Công nghệ số cộng đồng tổ dân phố Hoành Mô được xác định là lực lượng nòng cốt, trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng các tiện ích số thiết yếu.

Lãnh đạo UBND phường Lạng Giang trao quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện chuyển đổi số gắn với một cửa di động tại tổ dân phố Hoành Mô.

UBND phường trang bị, lắp đặt màn hình hiển thị thông tin, máy tính, máy in, scan; niêm yết công khai các bảng mã QR hướng dẫn thủ tục hành chính, giúp người dân tra cứu thông tin nhanh chóng.

Điểm đáng chú ý của mô hình là hoạt động phục vụ người dân được tổ chức ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ. Theo đó, điểm “một cửa di động” phục vụ từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần; riêng Chủ nhật phục vụ sáng từ 8 giờ đến 11 giờ và chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Theo lịch, thứ Hai tập trung tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực do Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính phụ trách; thứ Tư là các lĩnh vực do Phòng Văn hóa - Xã hội phụ trách; thứ Sáu là các lĩnh vực do Công an phường phụ trách. Chủ nhật thực hiện theo danh mục 20 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cùng với tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục hành chính, Tổ công tác thực hiện chuyển đổi số gắn với một cửa di động tại tổ dân phố Hoành Mô tổ chức các lớp “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn người dân tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNeID, cài đặt chữ ký số và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ những hộ dân gặp khó khăn như: Người cao tuổi, người khuyết tật, người ốm đau, bệnh nặng trong thực hiện thủ tục hành chính tại nhà.

Các đại biểu theo dõi quá trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn ngay sau hội nghị ra mắt mô hình.

Theo lãnh đạo UBND phường Lạng Giang, mô hình không chỉ hướng tới hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện hơn mà còn góp phần nâng cao kỹ năng số, hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đưa các tiện ích số đến gần người dân ngay từ cơ sở.

Trên cơ sở kết quả thí điểm tại tổ dân phố Hoành Mô, UBND phường Lạng Giang sẽ đánh giá, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại để hoàn thiện mô hình, xây dựng bộ khung triển khai thống nhất và từng bước nghiên cứu nhân rộng tại các tổ dân phố trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ và Tổ Công nghệ số cộng đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Cán bộ Công an phường Lạng Giang hỗ trợ người dân cài đặt chữ ký số.

Tại hội nghị, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ dân phố Hoành Mô tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp nhận trực tuyến hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân.