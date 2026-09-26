Sôi nổi phiên giao dịch việc làm tại xã Đức Trọng

Các đại biểu tham dự Phiên giao dịch việc làm.

Tham dự có các ông: Hoàng Trọng Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh, Trần Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Trọng.

Sự kiện thu hút hơn 300 đại biểu, đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường THCS, THPT và người lao động trên địa bàn tham dự.

Ông Trần Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Trọng, phát biểu khai mạc Phiên giao dịch việc làm.

Đặc biệt, chương trình dành sự quan tâm ưu tiên cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số…

Ông Hoàng Trọng Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và dịch vụ việc làm tỉnh, thông tin về thị trường lao động

Tại phiên giao dịch, 9 doanh nghiệp tuyển dụng trong và ngoài nước cùng 1 cơ sở đào tạo nghề đã trực tiếp tư vấn, giới thiệu thông tin thị trường lao động, các vị trí tuyển dụng; tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, học nghề phù hợp với nhu cầu và khả năng của người lao động…

Các em học sinh tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai các chỉ tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Các em học sinh, người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Các em học sinh, người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Các em học sinh, người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Qua đó, chương trình tạo nhịp cầu kết nối trực tiếp giữa chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.