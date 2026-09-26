Sôi nổi phiên giao dịch việc làm tại xã Đức Trọng
Sáng 26/9, tại xã Đức Trọng, Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với UBND xã Đức Trọng tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2026 với chủ đề “Tư vấn - Tuyển dụng - Kết nối việc làm”.
Tham dự có các ông: Hoàng Trọng Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh, Trần Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Trọng.
Sự kiện thu hút hơn 300 đại biểu, đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường THCS, THPT và người lao động trên địa bàn tham dự.
Đặc biệt, chương trình dành sự quan tâm ưu tiên cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số…
Tại phiên giao dịch, 9 doanh nghiệp tuyển dụng trong và ngoài nước cùng 1 cơ sở đào tạo nghề đã trực tiếp tư vấn, giới thiệu thông tin thị trường lao động, các vị trí tuyển dụng; tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, học nghề phù hợp với nhu cầu và khả năng của người lao động…
Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai các chỉ tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.
Qua đó, chương trình tạo nhịp cầu kết nối trực tiếp giữa chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/soi-noi-phien-giao-dich-viec-lam-tai-xa-duc-trong-466613.html