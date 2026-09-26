Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại mới, chi tiết sẽ công bố đầu tuần sau

Ông Greer cho biết các chi tiết cụ thể về danh mục hàng hóa và các cam kết đạt được sẽ chính thức được chính quyền Mỹ công bố rộng rãi vào ngày 28/9.

Phát biểu trong chương trình "Squawk Box" của đài CNBC, ông Greer khẳng định hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện đang ở trong "tình trạng thương mại được quản lý". Ông nhấn mạnh: "Đã có tiến triển. Chúng tôi sẽ công bố thông tin chi tiết hơn nhiều vào thứ Hai tới về những gì chúng tôi đã đạt được qua các cuộc đàm phán với Trung Quốc trong vài tuần qua".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WH

Theo quan chức Mỹ, hai bên đã nhất trí đưa một số mặt hàng chủ chốt ra khỏi các tranh chấp thương mại. Mỹ sẽ xuất khẩu nông sản và thiết bị y tế sang Trung Quốc, trong khi nhập khẩu hàng tiêu dùng và những sản phẩm khác “không nhạy cảm” từ nước này.

“Chúng tôi thực sự đã đạt thỏa thuận với Trung Quốc về một số vấn đề, trong những lĩnh vực mà nếu sau này xảy ra tranh chấp thương mại hoặc áp dụng các biện pháp thuế quan, chúng tôi sẽ để những mặt hàng đó sang một bên”, ông Greer nói.

Tuy nhiên, ông Greer cho biết các cuộc đàm phán hiện nay không bao gồm một lượng nhỏ chip chất lượng cao do Mỹ sản xuất và cần giấy phép xuất khẩu.

“Đây là những viên ngọc quý của công nghệ Mỹ. Đó là cách chúng ta duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua phát triển siêu trí tuệ hay AI, vì vậy những cuộc thảo luận về vấn đề này... thực sự không diễn ra trong các cuộc đàm phán này”, ông nói.

Trước đó vào ngày 23/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và ông Jamieson Greer đã làm việc với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và thống nhất gia hạn lệnh tạm dừng chiến tranh thương mại thêm hai tháng, kéo dài thời gian hiệu lực từ mốc ban đầu 10/11 sang ngày 10/1/2027.

Ông Greer giải thích phía Mỹ coi khoảng thời gian hai tháng gia hạn này là cơ hội để đánh giá sự tuân thủ từ phía đối tác. Khoảng thời gian này giúp Washington theo dõi việc Bắc Kinh thực hiện các cam kết, bao gồm việc thu mua 25 triệu tấn đậu tương cùng các nông sản khác và duy trì nguồn cung đất hiếm ổn định cho các nhà máy sản xuất của Mỹ.

Việc đạt thỏa thuận mới cũng trùng khớp với tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 24/9, khi ông nhận định nhóm kinh tế hai bên đã đạt được "đồng thuận chung mới", mang lại tín hiệu tích cực cho doanh nghiệp và người dân hai nước cũng như nền kinh tế toàn cầu.