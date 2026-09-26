Công an xã Bom Bo gần dân, hóa giải mâu thuẫn từ cơ sở

Bám sát từng khu dân cư, lắng nghe từng phản ánh, Công an xã Bom Bo đã chủ động phát hiện và giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh. Cách làm gần dân, sát việc, không để chuyện nhỏ thành phức tạp đang góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), củng cố tình làng nghĩa xóm trên địa bàn.

Có những mâu thuẫn trong đời sống bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ: một câu nói chưa vừa lòng, một lối đi chung, tiếng ồn, ranh giới đất đai hay cách ứng xử giữa những người vốn sống cạnh nhau nhiều năm. Nếu không được tháo gỡ kịp thời, sự bực tức, hậm hực có thể tích tụ, biến chuyện nhỏ thành tranh chấp, từ tranh chấp thành xô xát, khiếu kiện, thậm chí gây mất ANTT.

Cảnh sát khu vực nắm tình hình tại khu dân cư.

Nhận diện rõ nguy cơ đó, Công an xã Bom Bo xác định nắm tình hình từ cơ sở, chủ động hòa giải và giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng.

Công an xã Bom Bo đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở. Đáng chú ý, Công an xã tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành Công văn số 670/UBND-NC ngày 3/6/2026 về nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình và giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân trên địa bàn xã.

Cảnh sát khu vực được phân công thường xuyên bám sát khu dân cư, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trưởng thôn, tổ hòa giải và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để phát hiện sớm những vấn đề phát sinh.

Cán bộ Công an xã và đại diện Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Cách làm của Công an xã Bom Bo là không chờ đến khi vụ việc trở nên nghiêm trọng mới vào cuộc. Từ những cuộc gặp gỡ trực tiếp, các buổi sinh hoạt tại khu dân cư đến việc tiếp nhận phản ánh của người dân qua nhiều kênh, lực lượng Công an chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc trong cộng đồng để tham mưu giải quyết ngay từ đầu.

Khi phát hiện những mâu thuẫn trong nhân dân, Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và tổ hòa giải gặp gỡ, phân tích, tuyên truyền, vận động các bên chấp hành pháp luật, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hạn chế đơn thư khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Đó chính là cách phòng ngừa hiệu quả nhất: giải quyết vấn đề khi nó còn nhỏ, không để một tia lửa âm ỉ trở thành đám cháy.

Thiếu tá Trương Văn Hồng, Trưởng Công an xã Bom Bo cho biết, chỉ huy Công an xã thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” phải gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình và kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong nhân dân. Với những mâu thuẫn dù nhỏ, nếu được quan tâm, giải quyết sớm, thấu tình đạt lý thì sẽ hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, thậm chí dẫn đến những vụ việc phức tạp.

Cán bộ Công an xã Bom Bo đến tận nhà hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi số.

Chị Đ.H. ở xã Bom Bo cho biết: “Nhờ cán bộ Công an xã giải thích thấu đáo, chúng tôi nhận ra mâu thuẫn giữa hai gia đình thực ra không đáng để giữ trong lòng. Nếu cứ hậm hực và thù ghét nhau thì cuộc sống không vui. Sau buổi hòa giải, chúng tôi đã bỏ qua cho nhau và làm lành để tình làng nghĩa xóm sống vui vẻ”.

Cán bộ Công an xã đến hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa.

Chỉ huy Công an xã Bom Bo cho biết, một vụ việc sớm được giải quyết có thể không tạo ra con số lớn trong báo cáo, nhưng ý nghĩa đối với đời sống người dân lại rất cụ thể. Bởi nếu mâu thuẫn được tháo gỡ từ sớm, người dân không phải gửi đơn khiếu kiện kéo dài, không xảy ra xô xát và khu dân cư không phải đối mặt với những hệ lụy đáng tiếc. Cán bộ Công an xã phải thực sự xuống cơ sở, trực tiếp đến khu dân cư, hộ gia đình để nắm tình hình.

Công an xã không chỉ tập trung vào hòa giải mà còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân. Nội dung tuyên truyền từ Luật Cư trú; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm đến phòng, chống bạo lực gia đình; phòng cháy chữa cháy và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Công an xã tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Bên cạnh đó, Công an xã Bom Bo chú trọng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố và phát huy các mô hình tự quản ANTT. Qua đó, mối quan hệ giữa lực lượng Công an và nhân dân được tăng cường, tạo thêm kênh để Công an xã kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh.