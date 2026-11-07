Lan tỏa đam mê chạy bộ

Các thành viên Câu lạc bộ Bà Rá Trail chụp hình lưu niệm sau khi tổ chức thành công Giải “Mỗi bước chạy - Một tấm lòng” dịp 2-9-2026.

Dù mới thành lập, CLB đã để lại dấu ấn bằng một giải chạy ý nghĩa và đang háo hức hướng đến Giải Ðồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai dự kiến được tổ chức cuối tháng 11-2026.

Bền bỉ với từng bước chạy

Kinh doanh cửa hàng tạp hóa tại gia đình, công việc của ông Nguyễn Đình Thật, Phó Chủ nhiệm CLB Bà Rá Trail, hết sức bận rộn nhưng ông luôn sắp xếp thời gian hợp lý để chạy. Tranh thủ lúc 4h30 và 17h hằng ngày, ông Thật chạy quanh khu vực trung tâm hành chính phường Phước Bình hoặc chạy từ nhà lên đồi Bằng Lăng, núi Bà Rá, phường Phước Long.

Ông Thật chia sẻ: "Tôi đã tham gia 2 mùa giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group năm 2023 và 2024. Năm nay, tôi tiếp tục đăng ký cự ly 21km và đang tích cực tập luyện. Để hoàn thành cự ly này, tôi thường chạy khoảng 2 giờ 30 phút". Ở tuổi gần 60, ông Thật vẫn giữ cho mình sự hào hứng mỗi khi chạy, kể cả lúc chạy một mình. “Mỗi lần chạy, tôi đều đặt mục tiêu phải hoàn thành cự ly, trừ những lý do bất khả kháng. Mình rèn luyện ý chí trong khi chạy, đồng nghĩa với việc rèn luyện tính kỷ luật nghiêm túc, khắt khe với chính bản thân, điều đó tạo nên thói quen tốt” - ông Thật cho biết.

Cũng đến với chạy bộ từ mong muốn cải thiện sức khỏe, anh Nguyễn Ngọc Sinh, thành viên CLB Bà Rá Trail, đã có hơn 1 năm gắn bó với môn thể thao này. Trước đây, anh Sinh nặng 80kg, gặp vấn đề về huyết áp và mỡ máu. Từ khi chạy bộ, anh dần hình thành thói quen vận động mỗi ngày và hiện giảm xuống còn 70kg. Chỉ trong hơn 1 năm, anh đã tham gia gần 10 giải chạy trong và ngoài thành phố, chủ yếu ở cự ly 21km. Niềm vui chạy bộ của anh đã thu hút em trai là anh Nguyễn Ngọc Thái cũng bắt đầu tham gia tập luyện và trở thành bạn đồng hành mỗi ngày…

Kết nối đam mê

Anh Lê Thanh Thân (sinh năm 1990), Chủ nhiệm CLB Bà Rá Trail cho biết: Phong trào chạy bộ trên địa bàn ngày càng phát triển. Từ thực tế đó, tháng 8-2026, UBND phường Phước Long ban hành quyết định công nhận CLB Bà Rá Trail là CLB thể dục thể thao cơ sở, hoạt động trong các lĩnh vực: chạy bộ địa hình, leo núi, đi bộ đường mòn và rèn luyện thân thể gắn với khu vực núi Bà Rá. CLB hiện có 35 thành viên, được Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Phước Long hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật để tổ chức tập luyện và hoạt động.

Những ngày thường, mỗi người chủ động sắp xếp thời gian chạy theo nhu cầu cá nhân. Riêng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, CLB tổ chức các buổi tập chung từ trung tâm hành chính Phước Bình lên núi Bà Rá. Bên cạnh chạy bộ, CLB còn tập luyện thêm các môn bổ trợ như bơi lội, đạp xe với những cự ly 100km, 300km, 500km và bơi 1km, 2km, 3km. Thành viên tự đăng ký cự ly và nỗ lực hoàn thành trong tháng. Những cá nhân đạt kết quả tốt được khen thưởng nhằm khích lệ tinh thần và tạo động lực để mọi người cùng tiến bộ.

Điều đáng quý là CLB Bà Rá Trail còn tích cực hoạt động từ thiện. Anh Thân cho biết: CLB vừa tham mưu UBND phường Phước Long tổ chức thành công giải chạy nhân dịp Quốc khánh 2-9-2026 với chủ đề: “Mỗi bước chạy - Một tấm lòng”, thu hút gần 200 vận động viên tham gia. Đặc biệt, từ nguồn kinh phí thu được qua giải chạy, CLB đã tổ chức trao quà, học bổng cho học sinh có thành tích vượt khó, học giỏi trị giá 12,5 triệu đồng dịp khai giảng năm học mới vừa qua.