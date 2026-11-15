Đại biểu HĐND xã Ia Krêl tiếp xúc, đối thoại với trẻ em

Tham dự hội nghị có 70 trẻ em là học sinh đến từ các trường Tiểu học, THCS và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học trên địa bàn xã.

Trẻ em nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tịnh

Tại hội nghị, các em đã đặt nhiều câu hỏi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, học tập, vui chơi của trẻ em.

Nội dung tập trung vào các lĩnh vực như: cơ sở vật chất trường học, điều kiện học tập và vui chơi; trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường; an ninh học đường, an toàn trường học và an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; phòng, chống đuối nước và trang bị kỹ năng tự bảo vệ; bảo đảm quyền trẻ em.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến thể hiện sự quan tâm đến công tác bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ xâm hại, bạo lực và các vấn đề phát sinh trên không gian mạng; mong muốn chính quyền địa phương có những biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ trẻ sử dụng Internet an toàn, nhận diện và phòng tránh các hành vi lừa đảo, dụ dỗ, xâm hại trên không gian mạng…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tịnh

Các ý kiến, kiến nghị của các em đều được đại biểu HĐND xã cùng đại diện các ban, ngành liên quan lắng nghe, ghi nhận và giải đáp thỏa đáng. Qua đó, giúp các em hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm; đồng thời tạo cơ hội để chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề trẻ em đang quan tâm.