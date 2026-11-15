Nữ nhà giáo gần 25 năm bền bỉ khơi mở tri thức, truyền cảm hứng cho học trò

Cô Ngô Thị Thu Hương cùng học sinh Trường THCS Quang Trung (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Không ngừng đổi mới để khơi mở tiềm năng học trò

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, cô Ngô Thị Thu Hương bắt đầu sự nghiệp giáo dục tại Trường THCS Lê Lợi (nay là Trường THCS Quang Trung, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên).

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, cô Hương cho biết, gần 25 năm đứng trên bục giảng, điều cô luôn nhắc nhở bản thân là không được bằng lòng với những gì đã có. Bởi theo cô, cuộc sống không ngừng vận động, tri thức và công nghệ liên tục phát triển, nếu người thầy không đổi mới sẽ khó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục.

Mỗi tiết học không đơn thuần là quá trình truyền đạt kiến thức mà phải trở thành không gian để học sinh khám phá, trải nghiệm.

Cô Hương quan niệm mỗi tiết học không đơn thuần là quá trình truyền đạt kiến thức mà phải trở thành không gian để học sinh khám phá, trải nghiệm và thể hiện năng lực bản thân. Thay vì đưa ra đáp án có sẵn, cô thường thiết kế các câu hỏi gợi mở, phiếu học tập, tình huống gắn với thực tiễn để học sinh chủ động tìm tòi, trao đổi và tự tìm lời giải.

“Người thầy không phải là người lấp đầy kiến thức cho học trò mà phải biết khơi mở những điều các em có thể làm được và trở thành trong tương lai”, cô Hương chia sẻ.

Với cô, một giờ học thành công không chỉ được đo bằng lượng kiến thức học sinh tiếp thu mà quan trọng hơn là những năng lực được hình thành sau mỗi bài học. Đó là tư duy độc lập, khả năng phản biện, kỹ năng hợp tác, thuyết trình và tinh thần trách nhiệm.

Cô Hương luôn chủ động đổi mới, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những phương pháp hay với đồng nghiệp

Em Trần Mỹ Linh, học sinh lớp 9A9, Trường THCS Quang Trung, chia sẻ, cô Hương là người rất ấm áp, những bài giảng của cô rất truyền cảm. Cô không chọn cách dạy khô khan mà tổ chức nhiều hoạt động sinh động để chúng em được trải nghiệm và khám phá thêm những điều mới.

Còn em Hoàng Trần Kỳ Duyên, học sinh lớp 6A8, ấn tượng với cách cô đưa ra những câu hỏi và tình huống thực tế thay vì cung cấp ngay đáp án. Nhờ đó, học sinh có cơ hội chủ động tìm hiểu, khám phá kiến thức và phát triển khả năng tư duy.

Đánh giá về năng lực chuyên môn và những đóng góp của cô Hương, bà Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Hiệu trưởng phụ trách Phân hiệu Lê Lợi (Trường THCS Quang Trung) cho biết, cô Hương là giáo viên cốt cán, nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh.

“Cô Hương không chỉ có năng lực chuyên môn vững vàng mà còn luôn chủ động đổi mới, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những phương pháp hay đến đồng nghiệp”, bà Lan nhận xét.

Không chỉ chú trọng đổi mới trong từng tiết học, cô Ngô Thị Thu Hương còn tích cực tìm kiếm và tạo điều kiện để học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ, những cuộc thi và hoạt động trải nghiệm thực tiễn. Với cô, đây không chỉ là cơ hội để các em vận dụng kiến thức đã học mà còn là môi trường để khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng và phát huy những năng lực riêng.

Trong quá trình giảng dạy và đồng hành cùng học sinh, cô đã tích cực hướng dẫn, khuyến khích các em tham gia nhiều cuộc thi, sân chơi bổ ích như: Đại sứ Văn hóa đọc, viết thư UPU, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật, các cuộc thi tìm hiểu về An toàn giao thông, tìm hiểu về quê hương, lịch sử và văn hóa địa phương...

Theo cô Hương, đổi mới giáo dục không thể chỉ dừng lại ở nỗ lực của một cá nhân mà cần trở thành hoạt động thường xuyên trong mỗi nhà trường. “Kiến thức mới giống như ngọn lửa. Nếu mình chỉ giữ cho riêng mình thì ngọn lửa ấy sẽ nhỏ. Nhưng khi biết chia sẻ, lan tỏa đến đồng nghiệp, cả tập thể sẽ cùng được tiếp cận và thực hiện những phương pháp mới”, cô Hương ví von.

Chạm đến trái tim học trò bằng sự thấu hiểu và yêu thương

Nếu đổi mới phương pháp là cách cô Hương khơi mở tư duy thì sự tận tâm, thấu hiểu chính là điều giúp cô tạo dựng niềm tin với học trò.

Trong công tác chủ nhiệm, cô luôn quan niệm muốn giáo dục một học sinh trước hết phải hiểu và chạm được đến trái tim của các em. Người giáo viên cần quan sát những thay đổi dù nhỏ nhất, biết lắng nghe, tôn trọng và ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của học sinh.

Theo cô, có những điều các em chưa thể chia sẻ với cha mẹ nhưng lại sẵn sàng tâm sự với thầy cô. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm không chỉ quản lý nền nếp, kết quả học tập mà còn phải trở thành người đồng hành, giúp học sinh cảm thấy được lắng nghe và tin tưởng.

Tận tâm và thấu hiểu học trò.

Một tiến bộ nhỏ, một lần mạnh dạn phát biểu hay việc một học sinh vốn rụt rè nay chủ động chia sẻ suy nghĩ đều xứng đáng được ghi nhận, động viên. Cô tin rằng sự khích lệ đúng lúc có thể giúp các em thêm tự tin, có động lực hoàn thiện bản thân.

Với cô Hương, giá trị của người thầy trong thời đại công nghệ phát triển không chỉ nằm ở khả năng truyền thụ kiến thức mà còn ở việc nuôi dưỡng cảm xúc, hình thành nhân cách và khơi dậy niềm say mê học tập.

“Máy móc, công nghệ có thể hỗ trợ học sinh tiếp cận kho tri thức rộng lớn, nhưng sự thấu hiểu, tình yêu thương và khả năng truyền cảm hứng của người thầy vẫn giữ vai trò quan trọng trong hành trình trưởng thành của mỗi em”, cô Hương chia sẻ.

Phía sau bục giảng là hành trình của người mẹ giàu nghị lực

Ít ai biết rằng, phía sau những giờ lên lớp tâm huyết của cô Ngô Thị Thu Hương là một hành trình riêng đầy nghị lực.

Chồng cô là liệt sĩ Công an nhân dân, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cách đây 6 năm. Từ ngày chồng mất, cô một mình nuôi dạy hai người con, vừa đảm đương công việc chuyên môn, vừa gánh vác trách nhiệm gia đình.

Có những thời điểm cuộc sống không tránh khỏi những vất vả, thiếu thốn, nhất là khi các con phải lớn lên mà thiếu đi sự chăm sóc trực tiếp của người cha. Nhưng bằng tình yêu thương, sự kiên cường và trách nhiệm của người mẹ, cô đã nỗ lực vượt qua, trở thành điểm tựa để các con trưởng thành.

Mỗi tiết học là một hành trình khám phá đầy thú vị với học sinh.

“Khi bước lên bục giảng, nhìn vào ánh mắt trong veo, sự háo hức của học trò đang chờ đợi mình, những khó khăn, trăn trở trong cuộc sống dường như cũng vơi đi”, cô bộc bạch.

Hiện người con gái cả là chiến sĩ Công an, đang công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên. Con trai út của cô cũng vừa trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Với cô, đó không chỉ là niềm vui mà còn là thành quả của hành trình bền bỉ nuôi dạy các con bằng tình yêu thương và trách nhiệm.

“Trưởng thành không có nghĩa là dừng lại. Dù đã có bao nhiêu năm đứng trên bục giảng, người thầy vẫn phải không ngừng học hỏi, tích lũy tri thức và làm mới chính mình. Đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là sự tự trọng và lương tâm của người làm thầy”, cô Hương chia sẻ.

Những nỗ lực bền bỉ trong công tác giảng dạy, đổi mới chuyên môn và đóng góp cho ngành giáo dục, cô Ngô Thị Thu Hương vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của các cấp, ngành: - 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024, 2025); - 1 Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (2023); - 3 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (2022, 2023, 2025); - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2023).