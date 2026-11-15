Khi Toán học 'cất lời' bằng tiếng Anh

Trường liên cấp Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tổ Tự nhiên 1, Trường TH, THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tổ chức thực hiện chuyên đề “Dạy học môn Toán bằng tiếng Anh” với chủ đề “REVISION: VECTORS” (Ôn tập Vectơ).

Trường liên cấp Nguyễn Bỉnh Khiêm đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường hội nhập quốc tế và phát triển năng lực toàn diện cho học sinh.

Chuyên đề không chỉ mang đến một giờ học Toán đầy hứng khởi mà còn mở ra cơ hội để học sinh trải nghiệm, khám phá tri thức bằng ngôn ngữ quốc tế.

Khi Toán học không chỉ là những công thức

Toán học vốn được xem là ngôn ngữ của tư duy logic, của những con số, ký hiệu và quy luật. Nhưng trong không gian lớp học hôm nay, Toán học còn có thể cất lên tiếng nói bằng một ngôn ngữ khác – tiếng Anh.

Với chủ đề “Revision: Vectors”, những kiến thức về vectơ được tái hiện qua một cách tiếp cận mới mẻ, kết hợp giữa nội dung chuyên môn và việc sử dụng tiếng Anh trong quá trình dạy và học.

Học sinh hào hứng với phương pháp giảng dạy môn Toán bằng tiếng Anh.

Các thuật ngữ Toán học như Vector, Magnitude, Direction, Equal Vectors, Collinear Vectors,... được đưa vào bài giảng một cách tự nhiên, giúp học sinh vừa củng cố kiến thức, vừa làm quen với hệ thống ngôn ngữ Toán học bằng tiếng Anh.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức theo cách truyền thống, học sinh được tham gia vào các hoạt động ôn tập, thực hành, trao đổi và giải quyết nhiệm vụ học tập. Những khái niệm, tính chất và phép toán về vectơ trở nên gần gũi, sinh động hơn khi được kết nối với hình ảnh trực quan, ký hiệu toán học và ngôn ngữ giao tiếp quốc tế.

Học sinh là trung tâm – Chủ động khám phá và chinh phục tri thức

Điểm nổi bật của chuyên đề là việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo và khả năng hợp tác của học sinh.

Trong suốt tiết học, các em được khuyến khích tham gia vào các hoạt động cá nhân và tập thể, cùng trao đổi, thảo luận, giải quyết vấn đề và trình bày kết quả.

Học sinh rèn luyện đồng thời hai năng lực tư duy Toán học và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Không khí lớp học trở nên sôi nổi với những câu hỏi tư duy, những phần tương tác và sự hào hứng khi học sinh được trực tiếp thể hiện hiểu biết của mình.

Đặc biệt, việc sử dụng tiếng Anh trong các tình huống học tập đã tạo thêm thử thách thú vị, giúp các em từng bước vượt qua tâm lý e ngại khi diễn đạt kiến thức chuyên môn bằng ngoại ngữ. Mỗi câu trả lời, mỗi lượt trao đổi hay mỗi lần mạnh dạn trình bày đều là một cơ hội để học sinh rèn luyện đồng thời hai năng lực: tư duy Toán học và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Sự kết hợp giữa nội dung kiến thức, phương tiện trực quan và công nghệ dạy học đã góp phần tạo nên một môi trường học tập tích cực, nơi học sinh không chỉ học để biết mà còn học để vận dụng, trải nghiệm và phát triển bản thân.

Kết nối Toán học và tiếng Anh mở cánh cửa hội nhập

Một trong những giá trị nổi bật của chuyên đề là giúp học sinh nhận thức rõ hơn vai trò của tiếng Anh trong việc tiếp cận tri thức ở các lĩnh vực khoa học.

Tiếng Anh không chỉ là một môn học độc lập mà còn là công cụ hữu ích để tìm kiếm thông tin, đọc hiểu tài liệu, trao đổi kiến thức và khám phá những thành tựu khoa học trên thế giới. Khi có thể sử dụng tiếng Anh để trình bày một khái niệm, giải thích một tính chất hay diễn đạt lời giải của một bài toán, học sinh đang từng bước hình thành năng lực học tập trong môi trường hội nhập.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với mục tiêu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, góp phần phát triển các năng lực cốt lõi như tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Đồng thời, hoạt động dạy học tích hợp ngôn ngữ và kiến thức chuyên môn còn tạo điều kiện để học sinh mở rộng vốn hiểu biết, tăng khả năng thích ứng với yêu cầu học tập trong thời đại số.

Lan tỏa tinh thần đổi mới từ đội ngũ giáo viên

Việc thực hiện chuyên đề “Dạy học môn Toán bằng tiếng Anh” với chủ đề “Revision: Vectors” là một hoạt động chuyên môn có ý nghĩa thiết thực của Tổ Tự nhiên 1, Trường TH, THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Thông qua chuyên đề, giáo viên có thêm cơ hội nghiên cứu, thử nghiệm và trao đổi kinh nghiệm về phương pháp tổ chức dạy học, cách lựa chọn ngôn ngữ phù hợp, thiết kế nhiệm vụ học tập và khai thác hiệu quả các phương tiện hỗ trợ.

Đây cũng là dịp để mỗi thầy cô tự làm mới mình, không ngừng học hỏi và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đằng sau một tiết học được tổ chức thành công là sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của người giáo viên. Đó không chỉ là nỗ lực truyền tải kiến thức mà còn là mong muốn tạo dựng một môi trường học tập nơi mỗi học sinh đều có cơ hội thể hiện năng lực, khám phá tiềm năng và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Mỗi giờ học đổi mới – Một bước tiến đến tương lai

Chuyên đề “Revision: Vectors” khép lại nhưng những trải nghiệm và giá trị mà tiết học mang đến sẽ tiếp tục được lan tỏa. Đó là niềm vui khi học sinh hiểu thêm một kiến thức mới, là sự tự tin khi các em mạnh dạn sử dụng tiếng Anh, là tinh thần hợp tác và khát vọng khám phá những chân trời tri thức rộng lớn hơn.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm, Tổ Tự nhiên 1 – Trường TH, THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tiếp tục hướng tới xây dựng những giờ học chất lượng, hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm, tạo điều kiện để mỗi em được phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất.

Bởi giáo dục không chỉ là hành trình trao truyền tri thức, mà còn là hành trình khơi mở tiềm năng, nuôi dưỡng ước mơ và chuẩn bị hành trang để thế hệ trẻ tự tin bước ra thế giới.

Sôi nổi tranh tài “Rung chuông vàng” tiếng Anh

Sáng ngày 13/11/2026, Trường TH, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã phối hợp với Trung tâm Tiếng Anh Ocean Edu tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” bằng tiếng Anh dành cho học sinh toàn cấp THCS. Chương trình thu hút 100 thí sinh tham gia và mang đến một sân chơi trí tuệ sôi nổi, bổ ích và giàu ý nghĩa giáo dục.

Cuộc thi “Rung chuông vàng” bằng tiếng Anh dành cho học sinh toàn cấp THCS.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức tổ chức dạy học ngoại ngữ, tạo cơ hội phát triển các kỹ năng tư duy, phản xạ ngôn ngữ để học sinh vận dụng kiến thức tiếng Anh vào thực tiễn một cách tự chủ, tự tin.

Đến dự và động viên cuộc thi có cô Nguyễn Thị Dung – Phó Hiệu trưởng Trường TH, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; cô Phạm Thị Hoa – Giám đốc Tuyển sinh Trung tâm Tiếng Anh Ocean Edu, cùng các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và sự cổ vũ nồng nhiệt của toàn thể học sinh cấp THCS nhà trường.

Cuộc thi thu hút 100 thí sinh tham gia.

Sự hiện diện của các đại biểu thể hiện sự quan tâm, đồng hành của nhà trường và đơn vị phối hợp đối với các hoạt động giáo dục ngoại ngữ, góp phần tạo động lực để học sinh tự tin thể hiện năng lực và chinh phục những thử thách tri thức.

Cô Nguyễn Thị Dung – Phó hiệu trưởng nhà trường (trái) – Cô Phạm Thị Hoa – Giám đốc trung tâm Tiếng Anh Ocean Edu (Phải).

Tham gia cuộc thi, 100 thí sinh bước vào hành trình chinh phục những câu hỏi bằng tiếng Anh thuộc nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau. Các phần thi được thiết kế đa dạng, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và trình độ học sinh THCS, tạo nên sự hấp dẫn, kịch tính qua từng vòng đấu. Không chỉ kiểm tra vốn từ vựng, ngữ pháp và khả năng đọc hiểu, các câu hỏi còn đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức xã hội, tư duy logic và khả năng xử lý thông tin nhanh nhạy.

Những món quà tặng kỉ niệm ý nghĩa của nhà trường và trung tâm Tiếng Anh.

Không khí cuộc thi trở nên sôi nổi hơn qua mỗi phần thi: Khởi động, Tăng tốc và Về đích. Trên sân đấu, các thí sinh tập trung suy nghĩ, tự tin đưa ra đáp án; phía dưới, sự cổ vũ nhiệt tình của thầy cô và các bạn học sinh tiếp thêm động lực cho những người chơi. Mỗi câu hỏi không chỉ là một thử thách về kiến thức mà còn là cơ hội để các em thể hiện bản lĩnh, sự bình tĩnh và tinh thần quyết tâm chinh phục những đỉnh cao.

Các thí sinh cân tài cân sức.

Đặc biệt, bên cạnh phần tranh tài trực tiếp của các thí sinh, những hoạt động giao lưu và tương tác đã góp phần lan tỏa không khí học tập tích cực, giúp đông đảo học sinh được hòa mình vào sân chơi tiếng Anh.

Đây cũng chính là điểm nhấn của cuộc thi khi biến việc học ngoại ngữ thành một trải nghiệm vui vẻ, gần gũi, khuyến khích học sinh chủ động khám phá và sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Màn cứu trợ đầy tâm huyết của các thầy cô dành cho các thí sinh.

Sau những màn tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính, Ban Tổ chức đã tìm ra và chủ nhân của chiếc chuông vàng những gương mặt xuất sắc nhất để trao các giải Nhất, Nhì, Ba, ghi nhận thành tích và sự nỗ lực của các thí sinh trong suốt cuộc thi. Đặc biệt, Trung tâm Tiếng Anh Ocean Edu đã dành tặng 20 suất học bổng giá trị cho 20 học sinh có số lượng câu trả lời đúng nhiều nhất.

Quán quân Hoàng Minh Khoa – HS 7A5.

Đây không chỉ là phần thưởng ý nghĩa dành cho những nỗ lực và kết quả học tập đáng ghi nhận mà còn là sự khích lệ thiết thực, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê ngoại ngữ, chủ động trau dồi kiến thức và phát triển năng lực tiếng Anh.

Học sinh Nguyễn Thành Nam – 8A5 đạt giải nhì.

Giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở những giải thưởng hay suất học bổng được trao, mà còn ở cơ hội để mỗi học sinh được thử sức, khám phá năng lực bản thân và nuôi dưỡng khát vọng chinh phục tri thức. Quan trọng hơn, các em nhận ra rằng ngoại ngữ không chỉ là một môn học trong chương trình giáo dục mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa tiếp cận tri thức, giao lưu văn hóa và hội nhập quốc tế.

Học sinh Nguyễn Bá Hải lớp 9A8 đạt giải ba.

Việc phối hợp tổ chức cuộc thi giữa Trường TH, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm với Trung tâm Tiếng Anh Ocean Edu tiếp tục thể hiện sự quan tâm của nhà trường trong việc đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, tăng cường kết nối với các đơn vị giáo dục chuyên nghiệp, từng bước xây dựng môi trường học tập hiện đại, năng động, phù hợp với thời đại mới.

Top 20 học sinh nhận học bổng do trung tâm trao tặng.

Cuộc thi “Rung chuông vàng” tiếng Anh khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, để lại niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ trong lòng thầy cô và các em học sinh. Tiếng chuông chiến thắng không chỉ vang lên dành cho những thí sinh xuất sắc mà còn lan tỏa thông điệp về tinh thần ham học hỏi, ý chí vượt thử thách và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ nhà trường.

Từ những sân chơi trí tuệ giàu ý nghĩa như vậy, Trường TH, THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới giáo dục, chú trọng phát triển năng lực ngoại ngữ, kỹ năng và phẩm chất cho học sinh, góp phần chuẩn bị hành trang để các em tự tin bước vào tương lai trong thời đại hội nhập.