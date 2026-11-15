Người lãnh đạo tận tâm ở môi trường giáo dục thường xuyên

Bà Nguyễn Thị Thu Lan (đứng giữa) - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Thái Bình cùng đồng nghiệp.

Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau

Hơn 30 năm công tác trong ngành Giáo dục, trong đó có 22 năm gắn bó với Trung tâm GDNN-GDTX Thái Bình (tỉnh Hưng Yên), bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Giám đốc Trung tâm luôn thấu hiểu những đặc thù của môi trường giáo dục thường xuyên.

Với tâm niệm “không để bất cứ học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, bà Lan luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những học trò có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tìm cách khơi dậy động lực học tập để các em tự tin tiếp tục đến trường.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, bà Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, khác với nhiều trường THPT, học sinh tại Trung tâm có xuất phát điểm, năng lực học tập và hoàn cảnh gia đình rất khác nhau. Nhiều em học lực còn hạn chế, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ bỏ học vì gánh nặng kinh tế.

Bà Lan luôn quán triệt đội ngũ giáo viên không được định kiến, chê trách học sinh yếu kém. Bởi mỗi em có một hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau, điều quan trọng là thầy cô phải kiên nhẫn hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, bắt đầu từ những kiến thức căn bản nhất.

Có những học sinh khi mới vào Trung tâm còn hổng nhiều kiến thức. Chính vì thế, giáo viên phải dành nhiều thời gian hơn để bổ sung kiến thức nền, giúp các em từng bước theo kịp chương trình.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những học trò có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

“Đối với những học sinh này, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải kiên trì, thấu hiểu và giúp các em tìm thấy động lực đến trường”, nữ lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX Thái Bình chia sẻ.

Không chỉ quan tâm đến việc học, bà Lan còn đặc biệt chú trọng quan tâm đến những trường hợp gặp khó khăn về kinh tế, có nguy cơ bỏ học. Khi phát hiện học sinh nghỉ học kéo dài, nghỉ học để đi làm kiếm tiền, bà yêu cầu giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đến gia đình tìm hiểu, xác minh hoàn cảnh và trao đổi với phụ huynh để tìm giải pháp.

“Nhà trường sẽ tư vấn, vận động gia đình tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, có thể sắp xếp công việc vào những ngày cuối tuần thay vì phải nghỉ học”, bà Lan cho biết.

Cùng với đó, Trung tâm duy trì hoạt động đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức tư vấn tâm lý học đường, giúp các em có thêm điểm tựa để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.

“Học sinh đã vào trường mình, thầy cô phải coi các như con em mình. Không để bất cứ học sinh nào không được đến trường, cũng không để em nào bị bỏ lại phía sau”, bà Lan chia sẻ.

Người lãnh đạo truyền cảm hứng cho giáo viên trẻ

Để thực hiện được quan điểm giáo dục ấy, theo bà Lan, trước hết phải xây dựng được đội ngũ giáo viên có chuyên môn, trách nhiệm và tình yêu thương học trò. Đây cũng là điều bà đặc biệt quan tâm trong công tác quản lý, nhất là khi Trung tâm có nhiều giáo viên trẻ.

Đặc thù của giáo dục thường xuyên là học sinh khá hiếu động, năng lực tiếp thu không đồng đều, một số em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì vậy, giáo viên trẻ mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm đứng lớp, đôi khi gặp không ít áp lực, thậm chí bị choáng khi tiếp xúc với môi trường mới.

Thấu hiểu điều đó, bà Lan không đặt nặng yêu cầu hay tạo áp lực ngay từ đầu mà chủ động bố trí giáo viên giàu kinh nghiệm hỗ trợ đồng nghiệp trẻ. Những giáo viên mới được hướng dẫn từ cách quản lý lớp học, xử lý tình huống đến phương pháp truyền đạt kiến thức phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Bà cũng khuyến khích giáo viên dự giờ lẫn nhau, kể cả giữa các môn học, để học hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn mà cả phương pháp tổ chức, quản lý lớp học. Những khó khăn phát sinh được đưa ra trao đổi trong các buổi sinh hoạt chuyên môn để cùng tìm hướng giải quyết.

Với bà Lan, muốn giáo viên gắn bó với nghề trước hết người quản lý phải gần gũi, công bằng, biết lắng nghe và sẵn sàng đồng hành. Bản thân bà cũng luôn cố gắng làm gương bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và thái độ chân thành với đồng nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Thái Bình (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: NVCC

Chia sẻ với phóng viên về người lãnh đạo của mình, cô Vũ Thị Thoa, giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm cho biết, cô Lan là người quản lý sâu sát, nhiệt tình, luôn quan tâm đến công tác chuyên môn và các hoạt động chung của đơn vị.

“Những khó khăn, vướng mắc của giáo viên đều được cô lắng nghe, tận tình hỗ trợ, tháo gỡ. Chính sự gần gũi, trách nhiệm ấy đã góp phần tạo nên sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể sư phạm của trung tâm”, cô Thoa cho biết.

Bên cạnh công tác xây dựng đội ngũ, bà Lan còn tích cực chỉ đạo đổi mới chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI trong dạy học. Bà quan niệm công nghệ là phương tiện hỗ trợ, cần được sử dụng phù hợp với năng lực và đặc điểm của học sinh giáo dục thường xuyên, không chạy theo hình thức.

Năm học 2021-2022, sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao nhận thức cho học sinh cấp trung học phổ thông nhằm hạn chế tâm lí đám đông tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội” của bà được công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Hơn 30 năm công tác, bà Nguyễn Thị Thu Lan đã nhận được nhiều phần thưởng như Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình cùng nhiều giấy khen, kỷ niệm chương của các cấp, ngành.

Được vinh dự là một trong 70 Nhà giáo dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 là niềm vinh dự lớn đối với bà và tập thể Trung tâm.

Với bà Lan, điều ý nghĩa nhất trong hành trình làm nghề không chỉ là những danh hiệu hay phần thưởng mà còn là nhìn thấy học trò trưởng thành, những giáo viên trẻ thêm vững vàng và tập thể nhà trường ngày càng đoàn kết.

Hơn 30 năm công tác với nhiều thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy, quản lý và đổi mới giáo dục, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Trung tâm GDNN-GDTX Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) vinh dự nhận được nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của các cấp, ngành: - 5 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (các năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2026); - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2022; - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2021; - Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2023; - Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình cùng nhiều Giấy khen của Sở GD&ĐT và tổ chức Đảng.