Sau vụ cháy chết người, gần 3.000 học sinh THCS Kim Liên đi học nhờ ở 4 trường

Phương án tổ chức học trực tiếp được UBND phường Kim Liên công bố tối 14/11. Theo đó, học sinh khối 7 và 9 sẽ học tại cơ sở Tam Khương của trường THCS Khương Thượng.

Trong khi đó, học sinh khối 6 và 8 được bố trí tại ba địa điểm còn lại, gồm trụ sở chính trường THCS Khương Thượng, trường Tiểu học Phương Mai và trường Tiểu học Khương Thượng.

Cả bốn địa điểm đều cách cơ sở học cũ của trường THCS Kim Liên vài trăm mét. Lịch học cụ thể đã được nhà trường gửi tới phụ huynh để phối hợp triển khai.

Từ tuần sau, gần 3.000 học sinh trường THCS Kim Liên sẽ chuyển sang học nhờ ở 4 trường khác, sau vụ cháy hôm 5/11 khiến một học sinh lớp 6 tử vong. Ảnh: Quang Hùng

Trước khi đưa ra phương án, UBND phường Kim Liên đã phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đánh giá khả năng tiếp nhận học sinh của các trường trên địa bàn, đồng thời lấy ý kiến phụ huynh. Các trường liên quan cũng thống nhất quy chế phối hợp, phân định trách nhiệm trong quản lý học sinh và sử dụng cơ sở vật chất.

Trước đó, trưa 5/11, khu học tạm rộng khoảng 2.000 m2 của trường THCS Kim Liên trên phố Hoàng Tích Trí xảy ra hỏa hoạn. Công trình gồm 5 dãy nhà song song, kết cấu khung sắt, tường và mái lợp tôn, có ba cổng ra vào.

Đây là địa điểm được trường sử dụng trong thời gian chờ xây dựng cơ sở mới trên đường Lương Định Của, cách đó khoảng 500 m.

Vụ cháy khiến một học sinh lớp 6 tử vong, nhiều hạng mục cơ sở vật chất bị hư hại nặng. Sách vở, đồ dùng học tập của nhiều học sinh cũng bị thiêu rụi.

Sau sự cố, gần 3.000 học sinh của trường phải chuyển sang học trực tuyến trong thời gian chờ phương án bố trí địa điểm học tập mới.

Việc phân chia học sinh về 4 trường từ tuần tới nhằm giúp các em sớm trở lại học trực tiếp, ổn định nền nếp sau những ngày phải học online do sự cố hỏa hoạn.