Cụ thể, Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, thay thế Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT; Thông tư 83/2026/TT-BGDĐT quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học, thay thế Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT.

Phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường và liên kết

Theo Thông tư 85, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng giáo dục chính khóa, nhằm bổ sung kiến thức nền tảng, tăng cường thực hành, trải nghiệm và phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục không được sử dụng hoạt động này để dạy trước, dạy lại nội dung môn học, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dưới hình thức dạy thêm, học thêm. Hoạt động giáo dục tăng cường không được thu tiền người học, kinh phí thực hiện được bảo đảm theo quy định.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian thực hiện chương trình chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường. Nội dung có thể bao gồm văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ngoại ngữ, hướng nghiệp, khởi nghiệp, năng lực số, trí tuệ nhân tạo và các kỹ năng phù hợp.

Ba thông tư giáo dục mới có hiệu lực: Siết dạy liên kết, thu chi quỹ phụ huynh.

Việc tham gia phải dựa trên sự tự nguyện của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ. Nhà trường không được ép buộc, gây áp lực hoặc lấy việc tham gia hoạt động này làm căn cứ đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, xét thi đua, khen thưởng.

Siết việc vận động, thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Một nội dung đáng chú ý khác là Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, với những giới hạn cụ thể về hoạt động thu, chi và vận động hỗ trợ.

Theo đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hoặc thời hạn đóng góp. Việc hỗ trợ phải dựa trên tinh thần tự nguyện, không được ép buộc hoặc gây áp lực tài chính đối với phụ huynh.

Thông tư cũng nghiêm cấm Ban đại diện thu, tiếp nhận, quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của chính Ban và sử dụng danh nghĩa Ban để vận động tài trợ cho nhà trường. Đồng thời, không được lợi dụng hoạt động của Ban để vụ lợi, phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi cho học sinh, phụ huynh vì tham gia hay không tham gia các hoạt động hỗ trợ.

Đặt chuẩn mới đối với cơ sở giáo dục đại học

Cùng có hiệu lực từ ngày 15/11, Thông tư 83/2026/TT-BGDĐT quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học với 6 tiêu chuẩn và 19 tiêu chí, tập trung vào tổ chức quản trị, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, tài chính, tuyển sinh, đào tạo và hoạt động khoa học, công nghệ.

Theo quy định, tỷ lệ người học quy đổi trên giảng viên quy đổi không được vượt quá 40; giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động phải chiếm ít nhất 70% tổng số giảng viên.

Đối với các trường có đào tạo tiến sĩ, tỷ lệ giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ phải đạt tối thiểu 40%, tăng lên 50% từ năm 2030. Với các trường không đào tạo tiến sĩ, tỷ lệ tương ứng là 20% và tăng lên 30% từ năm 2030.

Về cơ sở vật chất, từ năm 2030, diện tích đất bình quân trên một người học chính quy quy đổi phải đạt tối thiểu 25m²; diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo không thấp hơn 2,8m²/người học.

Thông tư cũng đặt ra các ngưỡng về chất lượng đào tạo: tỷ lệ thôi học không quá 10%, tỷ lệ tốt nghiệp tối thiểu 60%, trong đó tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn đạt ít nhất 40%. Đặc biệt, tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp, tự tạo việc làm, học tiếp hoặc thực hiện hoạt động thực hành bắt buộc trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp phải đạt tối thiểu 70%.

Các quy định mới được kỳ vọng góp phần tăng cường kỷ cương trong hoạt động giáo dục phổ thông, bảo đảm tính tự nguyện trong các khoản hỗ trợ của phụ huynh và nâng cao chất lượng, trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học.