Huy động nguồn lực đa ngành trong can thiệp rối loạn phát triển thần kinh

Toàn cảnh hội thảo với đông đảo đại biểu tham dự.

Tại hội thảo, 5 báo cáo đã được trình bày, tập trung cập nhật kiến thức khoa học và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát hiện sớm, đánh giá, can thiệp các rối loạn phát triển thần kinh ở trẻ.

Các nội dung cũng đề cập đến yêu cầu phối hợp giữa nhiều lĩnh vực chuyên môn, từ y tế, tâm lý học, giáo dục đặc biệt đến gia đình và nhà trường, nhằm xây dựng mạng lưới hỗ trợ đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của từng trẻ.

Chuyên gia chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong phát hiện sớm, đánh giá và can thiệp các rối loạn phát triển thần kinh ở trẻ.

Các đại biểu nhấn mạnh, hỗ trợ trẻ có rối loạn phát triển thần kinh không chỉ dừng lại ở nhận diện, chẩn đoán mà cần là một quá trình liên tục, có sự kết nối giữa phát hiện sớm, đánh giá toàn diện, xây dựng kế hoạch can thiệp và theo dõi, điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong đó, gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa đồng hành vừa trực tiếp tham gia hỗ trợ trẻ trong sinh hoạt và học tập hằng ngày.

Hội thảo tạo diễn đàn kết nối các chuyên gia, nhà giáo dục và phụ huynh, thúc đẩy phối hợp đa ngành trong hỗ trợ trẻ.

Thông qua hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý, giáo viên và phụ huynh có thêm cơ hội kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về vai trò của phối hợp đa ngành trong can thiệp rối loạn phát triển thần kinh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hỗ trợ, giúp trẻ phát huy khả năng, phát triển kỹ năng và tăng cơ hội hòa nhập cộng đồng.