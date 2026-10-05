Làm đường cho xã, sửa nhà cho dân

Sáng thứ bảy 03/10, trước căn nhà số 9 đường 24, ấp Trung, vài chiếc bàn được kê dưới mái hiên, ấm trà đã đặt sẵn; trên vách tường sơn xanh bạc màu, vài bông mai vàng trang trí Tết vẫn còn, chân tường loang lổ vết ố. Bên chiếc bàn đá đặt trước hiên, một cụ ông ngồi lặng lẽ dõi theo buổi lễ đang diễn ra.

Lễ khởi công sửa lại nhà cho gia đình ông Hồ Thuể do Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Củ Chi phối hợp với Công ty CP Xây dựng - Môi trường Sạch cùng các đơn vị đồng hành tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) và 60 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu "Đất thép thành đồng" (17/9/1967 - 17/9/2027). Tham dự có các ông: Trần Quang Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Củ Chi; Hà Công Bình - Giám đốc Công ty CP Xây dựng - Môi trường Sạch cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Phòng Văn hóa - Xã hội xã và lãnh đạo ấp Trung.

Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức động thổ

Nghĩa cử tri ân

Ông Hồ Thuể năm nay 84 tuổi, gia đình thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi cao, ông không còn khả năng lao động; trong nhà chỉ có ông sống cùng người con trai làm công nhân tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung và 3 đứa cháu nhỏ đang tuổi đến trường, thu nhập không ổn định. Cũng trong căn nhà ấy, ông thờ cúng 2 Liệt sĩ Nguyễn Thị Lùng, Đặng Văn Mạnh. Năm tháng trôi qua, căn nhà xuống cấp ở nhiều hạng mục: tường nứt và thấm nặng, nền bong tróc sau nhiều năm triều cường nước ngập, mái tôn và la-phông hư hỏng; cột, xà gồ bị mối mọt, hệ thống cửa cũng phải thay để bảo đảm an toàn. Tổng kinh phí sửa chữa là 100 triệu đồng, do doanh nghiệp tài trợ.

Báo cáo tại buổi lễ, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội xã Củ Chi cho biết, qua rà soát toàn xã còn gần 10 hộ chính sách gặp khó khăn về nhà ở, cần được sửa chữa. Nhà ông Thuể nặng hơn các căn còn lại nên được chọn sửa trước để ông có chỗ ở ổn định về sau và cũng để có nơi nhang khói cho 2 Liệt sĩ đang được thờ cúng tại đây. Một mái nhà cho người đang sống, một nơi hương khói cho người đã nằm xuống, việc sửa căn nhà nhỏ ở ấp Trung vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn là sửa chữa một công trình. Bà Hồ Thị Ngọc Hoa - con gái ông Thuể - xúc động khi căn nhà được sửa sang vững chãi hơn để thờ cúng ông bà đã bày tỏ: "Gia đình rất biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền xã Củ Chi cùng đơn vị tài trợ".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Củ Chi - Trần Quang Thái cho biết xã hiện có khoảng 132.000 dân, trong đó hơn 2.000 gia đình chính sách. Con số ấy cũng là lời nhắc nhớ về những mất mát mà vùng đất thép đã trải qua. Chính vì thế, chăm lo cho gia đình chính sách là trách nhiệm của thế hệ hôm nay, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn". Ông bà ta vẫn nói an cư mới lạc nghiệp, một mái ấm khang trang sẽ đem lại niềm vui trong cuộc sống, ông Thái mong gia đình giữ gìn ngôi nhà sau khi được sửa và tiếp tục phấn đấu vươn lên.

Số kinh phí để sửa lại căn nhà cho ông Thuể là của 1 doanh nghiệp quen thuộc với xã Củ Chi: Công ty CP Xây dựng - Môi trường Sạch. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Công Bình - Giám đốc công ty - cho biết, thời gian qua đơn vị đã đồng hành, tham gia một số phần việc, công trình trên địa bàn xã và với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", công ty đã trích một phần kinh phí để chăm lo cho gia đình chính sách, cũng là chung tay với xã trong công tác an sinh xã hội.

Các đại biểu dự lễ khởi công sửa nhà cho gia đình chính sách tại xã Củ Chi

Tuyến đường kết nối những tấm lòng

Công trình gần đây nhất của công ty tại xã Củ Chi là tham gia thi công đường Đào Thị Kiểm - tuyến đường dài gần 1,5km nối Quốc lộ 22 với Khu công nghiệp Tân Phú Trung, cũng là nơi con trai ông Thuể đang làm công nhân. Đây là dự án đầu tư công với kinh phí thực hiện hơn 29 tỷ đồng và công ty là thành viên trong liên danh thi công. Hiện tuyến đường đã được thảm nhựa khang trang, kẻ vạch phân làn, vỉa hè lát gạch, biển tên đường mới cũng đã được lắp đặt tươm tất.

Làm xong con đường cho xã, các công nhân lại góp sức sửa sang căn nhà cho gia đình chính sách ngay trên địa bàn mình vừa thi công. Trách nhiệm với xã hội của một doanh nghiệp được thể hiện rõ nhất ở những việc làm cụ thể như thế!

Ông Hà Công Bình, Giám đốc Công ty CP Xây dựng - Môi trường Sạch, phát biểu tại lễ khởi công

Đường Đào Thị Kiểm, xã Củ Chi do Công ty CP Xây dựng - Môi trường Sạch tham gia thi công (ảnh chụp sáng 03/10/2026)

Thay mặt địa phương cảm ơn doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành, ông Trần Quang Thái bày tỏ: Phần việc vừa hoàn thành hôm nay không phải là hoạt động riêng lẻ, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã lên kế hoạch từ nay đến năm 2027, đặt mục tiêu cùng các đơn vị đồng hành sửa chữa, cải tạo thêm 8 căn nhà cho các gia đình chính sách và những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với những căn nằm trong danh sách này, xã mong tiếp tục nhận được sự chung tay của doanh nghiệp, sự đồng hành của các Mạnh thường quân trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa", các chính sách an sinh xã hội, qua đó tri ân người có công với Cách mạng và chăm lo đời sống Nhân dân.

Rồi đây khi tường được xây lại, mái được thay, căn nhà số 9 ở ấp Trung sẽ trở thành mái ấm khang trang cho ba thế hệ trong một gia đình và là nơi hương khói cho hai Liệt sĩ. Đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và chính sách an sinh xã hội vì thế càng trở nên ý nghĩa, qua đó thể hiện sự tri ân với những người đã ngã xuống đồng thời vun đắp ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với những người đã hy sinh cho Tổ quốc.

Thay mặt địa phương cảm ơn Công ty CP Xây dựng - Môi trường Sạch và các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ địa phương thực hiện chương trình an sinh, sửa nhà cho gia đình chính sách, ông Trần Quang Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Củ Chi, TPHCM - bày tỏ: "Đây là động lực để gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát để mời gọi Mạnh thường quân, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đồng hành trong chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là từ đây cho đến Tết Nguyên đán cũng như hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2027, để giúp các gia đình chính sách, những hộ dân còn khó khăn có thể an cư để phát triển kinh tế, giúp xã ngày càng phát triển".