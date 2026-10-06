Hai chiến sĩ Công an được nhận giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí thông tin về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam vào chiều 6/10, ông Lê Hải Long, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội LHTN Việt Nam”, trong hai ngày 10 và 11/10 tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội tổ chức chuỗi hoạt động cấp Trung ương chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.

Thông tin về điểm nhấn của chương trình vào tối 11/10, ông Lê Hải Long cho biết, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026 và Đại nhạc hội thanh niên.

Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” - Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - vị Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam trao cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm được Trung ương Hội triển khai trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.

Ông Nguyễn Kim Quy (bên phải) và ông Lê Hải Long chủ trì buổi gặp gỡ báo chí.﻿

Trong 70 thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng có 2 chiến sĩ CAND. Đó là đồng chí Trần Văn Dũng, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Lai Châu, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Trần Văn Dũng có nhiều đóng góp tiêu biểu cho phong trào thanh niên, với nhiều việc làm, công trình có ý nghĩa. Điển hình là phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tổ chức các hoạt động trong chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân tình nguyện 2026, Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới, Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè...

Với tinh thần vì dân phục vụ gắn với phong trào thi đua “Ba nhất"”, đồng chí Trần Văn Dũng tham mưu Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Lai Châu về triển khai thí điểm tại 06 xã, phường thực hiện mô hình “Đội Thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Cùng được trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh là đồng chí Nguyễn Đình Khánh, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Khánh có 3 sáng kiến tiêu biểu, đó là: Xây dựng và áp dụng phần mềm “Quản lý đoàn viên” của Công an tỉnh Nghệ An; tham mưu xây dựng và ứng dụng công trình “Bản đồ số Công an xã, phường trong Công an tỉnh Nghệ An”; tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết mô hình “Ba cùng với thanh niên” giữa lực lượng Công an và tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các sáng kiến trên đều mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số, giúp thuận tiện trong liên hệ công tác; hỗ trợ người dân đi lại, với tinh thần vì nhân dân phục vụ; cũng như huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và tổ chức Đoàn, với lộ trình, biện pháp cụ thể để giáo dục, kéo gần, đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên.

Các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ báo chí.

Ngoài lễ mít tinh, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm, còn có chương trình hội tụ Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia dự kiến của 1.200 cán bộ hội, hội viên, thanh niên. Được triển khai từ tháng 5/2026, đến nay, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được ghi dấu với 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, với hơn 530 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia; 1.050 công trình thanh niên được triển khai, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên.

Một trong những hoạt động trọng tâm trong ngày 10/10 là Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Dự kiến sẽ có 15 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc sẽ được tuyên dương tại Gala. Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra triển lãm 70 năm Hội LHTN Việt Nam tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy, các hoạt động tập trung tái hiện và khẳng định chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Hội; tôn vinh những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên; đồng thời thể hiện vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết, chăm lo, đồng hành và phát huy thanh niên trong giai đoạn mới.

Tại hồ Gươm sẽ thiết kế một sân khấu quy mô lớn nhất từ trước đến nay đảm bảo cho hàng vạn khán giả theo dõi Đại nhạc hội thanh niên 2026 vào tối 11/10.

Với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, OPlus, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Ngọc... đại nhạc hội hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ, giàu cảm xúc và trở thành điểm hẹn được mong chờ của thanh niên Thủ đô.