Lâm Đồng hôm nay 25/09

Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng sau 18h00 ngày 25/09/2026 ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo khẩn trương trong ứng phó thiên tai, khắc phục sạt trượt và ngập lụt tại các địa bàn cơ sở. Song song với công tác phòng chống bão lũ, tỉnh cũng triển khai nhiều quyết sách quan trọng về quy hoạch đô thị, an sinh xã hội và y tế.

Đáng chú ý, các cơ quan chức năng đã chủ động rà soát quy hoạch không gian liên phường, triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, y tế cộng đồng và chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện văn hóa lớn của địa phương.

Điểm nhanh

Quy hoạch phát triển — Lâm Đồng định hướng phát triển kinh tế biển 2 phường liền kề Phước Hội và La Gi: Tỉnh nghe tiến độ rà soát thẩm định Quy hoạch chung đô thị liên phường đến năm 2050 định hướng mở rộng kinh tế biển.

Đền ơn đáp nghĩa — Lâm Đồng hoàn thành lấy mẫu hơn 3.625 mộ liệt sĩ phục vụ giám định ADN: Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đánh giá kết quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin.

Y tế cộng đồng — Lâm Đồng công bố 51 cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe: Sở Y tế công bố danh sách 51 đơn vị khám chữa bệnh đủ chuẩn để tạo thuận tiện cho người dân và cơ quan.

Chỉ đạo ứng phó lũ — Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng kiểm tra, thăm hỏi người dân vùng ngập lụt Cát Tiên: Trực tiếp thị sát tình hình thiên tai, tặng quà động viên các gia đình bị ngập tại xã Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3.

An toàn giao thông — Tạm cấm lưu thông qua đèo Gia Bắc để đảm bảo an toàn: Quốc lộ 28 tạm dừng lưu thông cả hai chiều qua đèo do sạt lở phức tạp, hướng dẫn phương tiện di chuyển sang Quốc lộ 28B và Quốc lộ 55.

Chủ động di dời dân — Hàm Thắng chủ động di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu: Di dời khẩn cấp 274 hộ dân với 937 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn trước nguy cơ lũ dâng cao.

Hỗ trợ giáo dục — Trao học bổng gần 3 tỷ đồng cho 245 sinh viên khó khăn ở phía Đông Lâm Đồng: Chương trình Tiếp bước cho em đến trường trao 245 suất học bổng tiếp sức sinh viên nghèo vượt khó.

Hành động nhân văn — CSGT Lâm Đồng kịp thời hỗ trợ cháu bé bị co giật đến bệnh viện: Lực lượng tuần tra khẩn trương dùng xe chuyên dụng đưa cháu nhỏ bị co giật đi cấp cứu kịp thời.

Công bố tình huống khẩn cấp không có nghĩa toàn Lâm Đồng bị tê liệt, cô lập

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – quy hoạch và hạ tầng

Lãnh đạo UBND tỉnh nghe tiến độ rà soát thẩm định Quy hoạch chung đô thị liên phường đến năm 2050, định hướng phát triển mạnh kinh tế biển tại 2 phường liền kề Phước Hội và La Gi, cùng không gian 6 phường khu vực Phan Thiết.

Các đơn vị chức năng chuẩn bị phương án khắc phục sự cố sạt trượt trên tuyến Quốc lộ 14 dự kiến triển khai từ tháng 10/2026 sau thời gian dài khảo sát kỹ thuật.

Hạ tầng giao thông nông thôn tại xã Bắc Ruộng được đầu tư đồng bộ, khẩn trương hoàn thiện các dự án đầu tư công đưa vào khai thác nhằm tạo động lực phát triển kinh tế bền vững.

Phòng chống thiên tai và an sinh xã hội

Trước tình hình mưa lũ, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả ngập úng tại các xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, phường Bình Thuận, xã Tuyên Quang và phường Hàm Thắng.

Mặc dù địa phương ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở một số điểm xung yếu, hoạt động kinh tế - xã hội chung trên toàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không có hiện tượng tê liệt diện rộng.

Công tác chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng qua việc bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Phan Sơn, hỗ trợ giảm nghèo tại xã Sơn Mỹ và hoàn tất lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ.

Y tế – giáo dục và đời sống văn hóa

Sở Y tế công bố 51 đơn vị y tế đủ điều kiện khám sức khỏe tính đến ngày 25/09/2026, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và người lao động khi có nhu cầu làm thủ tục.

Chương trình giáo dục phòng, chống ma túy học đường năm học 2026 - 2027 được tổ chức tại xã Hòa Ninh với sự tham gia của hơn 1.100 học sinh và cán bộ giáo viên.

Các hoạt động truyền thông và chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI tiếp tục được đẩy mạnh trên nhiều phương tiện, hứa hẹn đem đến không gian lễ hội đặc sắc cuối năm.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

25/09/2026 18:01 — Lâm Đồng định hướng phát triển kinh tế biển 2 phường liền kề Phước Hội và La Gi

25/09/2026 17:39 — Lâm Đồng hoàn thành lấy mẫu hơn 3.625 mộ liệt sĩ phục vụ giám định ADN

25/09/2026 17:05 — Lâm Đồng công bố 51 cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

25/09/2026 17:04 — Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

25/09/2026 17:02 — Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng kiểm tra, thăm hỏi người dân vùng ngập lụt Cát Tiên

25/09/2026 15:56 — Lâm Đồng tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên các tuyến trọng điểm

25/09/2026 15:54 — Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy học đường

25/09/2026 15:48 — Công ty Thủy điện Đại Ninh bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết tại xã Phan Sơn

25/09/2026 14:10 — Trao học bổng gần 3 tỷ đồng cho 245 sinh viên khó khăn ở phía Đông Lâm Đồng

25/09/2026 13:06 — CSGT Lâm Đồng kịp thời hỗ trợ cháu bé bị co giật đến bệnh viện

25/09/2026 09:24 — Tạm cấm lưu thông qua đèo Gia Bắc để đảm bảo an toàn

25/09/2026 08:45 — Hàm Thắng chủ động di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu

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