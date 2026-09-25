5 trường hợp được hưởng 100% BHYT khi đi khám Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

ThS.BS Đào Ngọc Phú, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Bệnh viện Bạch Mai ký hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) với Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội để triển khai khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở Ninh Bình ngay từ ngày khai trương, 26/6.

Người bệnh có thẻ BHYT thuộc một trong các trường hợp sau khi tới khám tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được quỹ BHYT thanh toán 100% mức hưởng theo phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT:

- Khám, chữa bệnh trong tình trạng cấp cứu.

- Có phiếu chuyển cơ sở khám, chữa bệnh hợp lệ.

- Có phiếu hẹn khám lại do Bệnh viện Bạch Mai cấp.

- Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh.

- Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

Bệnh viện lưu ý, việc được thanh toán 100% mức hưởng không đồng nghĩa quỹ BHYT chi trả toàn bộ 100% chi phí khám, chữa bệnh. Số tiền quỹ BHYT thanh toán còn phụ thuộc vào phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT, mức hưởng ghi trên thẻ và các quy định hiện hành về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Có 5 trường hợp được hưởng 100% BHYT khi đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Bệnh viện Bạch Mai cho biết cơ sở Ninh Bình được bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và năng lực chuyên môn; đồng thời thực hiện thống nhất các quy trình chuyên môn và tiêu chuẩn chất lượng với cơ sở tại Hà Nội.

Người bệnh có thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh tại cơ sở Ninh Bình được bảo đảm quyền lợi BHYT theo quy định.

Quyền lợi BHYT tại Ninh Bình có giống cơ sở Hà Nội?

Theo Bệnh viện Bạch Mai, người có thẻ BHYT khám, chữa bệnh tại cơ sở Ninh Bình được bảo đảm quyền lợi BHYT theo quy định, tương đương khi khám, chữa bệnh tại cơ sở Hà Nội.

Cơ sở Ninh Bình được bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và năng lực chuyên môn. Các quy trình chuyên môn và tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện thống nhất trong hệ thống Bệnh viện Bạch Mai.

Khi nào người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai?

Người bệnh có thể được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai khi có chỉ định chuyên môn phù hợp với tình trạng bệnh, yêu cầu điều trị và quy định về chuyển người bệnh BHYT.

Việc chuyển cơ sở khám, chữa bệnh được thực hiện trên cơ sở chỉ định của nhân viên y tế, bảo đảm phù hợp với tình trạng bệnh và nhu cầu điều trị.

Người bệnh đang điều trị ngoại trú hoặc người bệnh nội trú đã ra viện tại cơ sở Hà Nội, nếu cư trú tại Ninh Bình và các khu vực lân cận, có thể được nhân viên y tế hướng dẫn và hẹn khám lại, theo dõi định kỳ tại cơ sở Ninh Bình.

Các quy trình chuyên môn, hướng dẫn điều trị và danh mục thuốc được thống nhất giữa hai cơ sở. Nhờ đó, người bệnh có thể tiếp tục được quản lý và điều trị theo cùng tiêu chuẩn chuyên môn, đồng thời giảm thời gian và chi phí đi lại.