Lâm Đồng công bố 51 cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

Theo danh sách, 51 cơ sở được phân bố tại 3 khu vực, gồm: 21 cơ sở khu vực Lâm Đồng cũ, 8 cơ sở khu vực Đắk Nông cũ và 22 cơ sở khu vực Bình Thuận cũ.

Lâm Đồng đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn

Việc công bố danh sách được thực hiện theo căn cứ Nghị định số 165 ngày 15/5/2026 của Chính phủ và Kế hoạch số 6446 ngày 8/5/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân căn cứ danh sách được công bố để liên hệ các cơ sở khi có nhu cầu. Đây cũng là cơ sở để triển khai các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo kế hoạch của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa công bố danh sách 51 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe