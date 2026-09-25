Lâm Đồng định hướng phát triển kinh tế biển 2 phường liền kề Phước Hội và La Gi

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã báo cáo nhanh việc rà soát quy hoạch chung đô thị 2 phường liền kề. Theo đó, hiện nay khu vực phường Phước Hội và La Gi đạt tiêu chí đô thị loại II, phát triển mạnh kinh tế biển và dịch vụ du lịch nằm ở phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng.

Khu vực có vị trí thuận lợi, nằm trên trục Quốc lộ 55, đường ĐT 719, đường ven biển và gần các tuyến kết nối với TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai.

Ông Ngô Minh Công, đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tại cuộc họp

Với diện tích khoảng 10.000 ha, quy hoạch này hướng tới mục tiêu cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, các quy hoạch có liên quan; kế thừa các nội dung phù hợp của đồ án Quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035 được phê duyệt.

Bí thư Đảng ủy phường Phước Hội Tôn Thất Muộn góp ý tại cuộc họp

Qua đó, định hướng phát triển 2 phường liền kề Phước Hội - La Gi (đô thị La Gi) trở thành đô thị trung tâm khu kinh tế biển, là cực tăng trưởng chính phía Đông Nam của tỉnh. Đồng thời, góp phần hoàn thiện, nâng cao tiêu chí đô thị loại II, đóng vai trò cửa ngõ giao thương kinh tế huyết mạch; là đầu mối kết nối liên kết chặt chẽ giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ; giữ vị trí chiến lược trọng yếu về an ninh quốc phòng.

Ông Huỳnh Thanh Quốc Việt, Chủ tịch UBND phường Phước Hội có ý kiến tại cuộc họp

Bên cạnh đó, đề án quy hoạch góp phần chỉnh trang các khu vực đô thị hiện hữu, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cải thiện cảnh quan, tăng cường không gian ven sông Dinh, ven biển, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Nguyễn Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy phường La Gi có ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương, sở, ngành đã thảo luận, góp ý để hoàn chỉnh đề án quy hoạch. Trong đó, đưa ra nhiều giải pháp phát triển không gian đô thị nâng cao hiệu năng liên kết vùng, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh quốc phòng.

Chủ tịch UBND phường La Gi Đặng Thị Hồng Lâm có ý kiến tại cuộc họp

Ngoài ra, các ý kiến còn tập trung nghiên cứu phát triển theo hướng kết nối với khu kinh tế biển, đô thị Phan Thiết và chuỗi đô thị trên hành lang ven biển.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận mục tiêu ngắn hạn đến năm 2030, sẽ tập trung phát huy tối đa hiệu quả mạng lưới giao thông huyết mạch gồm: Quốc lộ 55 (kết nối với Quốc lộ 1A, đường cao tốc, đường sắt), ĐT 719, đường ven biển, cảng biển; khai thác không gian ven biển và sông Dinh, ưu tiên lấn biển có chọn lọc tại các khu vực phù hợp, để phát triển kinh tế biển, du lịch, thương mại dịch vụ và hạ tầng logistics.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư Xây dựng số 2 có ý kiến tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao sự vào cuộc của đơn vị tư vấn, đồng thời cho rằng hồ sơ quy hoạch cơ bản được thể hiện rõ ràng, mạch lạc. Tuy nhiên, do thời lượng báo cáo có hạn, đơn vị tư vấn cần rà soát, cắt giảm những nội dung chưa thực sự cần thiết, tập trung làm nổi bật các kết quả, định hướng và điểm nhấn chính của đồ án.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải đề nghị tiếp tục hoàn thiện nội dung về cơ sở pháp lý, định hướng quy hoạch và mối liên hệ giữa các cấp quy hoạch. Đồng thời, làm nổi bật vị trí địa lý, tiềm năng, dư địa phát triển của khu vực, nhất là lợi thế liền kề TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai để thể hiện rõ trong video thuyết minh.

Đối với phân khu chức năng và hệ thống hạ tầng khung, cần tính toán, trình bày cô đọng, nhấn mạnh những điểm nổi bật; lưu ý cao độ san nền, hướng thoát nước, giao thông thông minh, logistics và hệ thống cấp nước đô thị.

Quy hoạch đề án cần lưu ý đến tư duy khơi thông không gian mặt tiền biển, xem đây là không gian công cộng có giá trị, phục vụ cộng đồng, tạo dư địa phát triển vùng. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Đối với quy hoạch mặt cắt ngang các tuyến đường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu đơn vị tư vấn và Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, chỉnh sửa phương án lại cho phù hợp thực tiễn; hạn chế thấp nhất đền bù, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, cần làm rõ hơn các động lực phát triển của đô thị như: kinh tế biển, du lịch - thương mại, kinh tế đêm, kinh tế bạc, du lịch sức khỏe, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, TOD và các khu đô thị công nghiệp - dịch vụ. Trong đó, với lợi thế là đô thị biển, quy hoạch cần thể hiện rõ định hướng phát triển kinh tế biển, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Trường Sơn có ý kiến tại cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải cũng đề nghị bổ sung, hoàn thiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, biển xâm thực; phương án xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng. Đồng thời làm rõ yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tổ chức không gian và phát triển đô thị.

Đặc biệt, cần xác định cụ thể danh mục các công trình, dự án trọng điểm để triển khai đồ án quy hoạch, gắn với các giải pháp, bảo đảm quy hoạch sau khi được phê duyệt có tính khả thi và tạo động lực phát triển thực tế cho khu vực.