Đất đá ồ ạt đổ xuống, 2 cung đèo ở Lâm Đồng ngổn ngang sau mưa lớn

Những ngày qua, tình trạng sạt lở xảy ra tại một số vị trí trên Quốc lộ 28, đoạn qua đèo Gia Bắc, xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng. Ghi nhận tại hiện trường, mặt đường xuất hiện nhiều bùn đất đỏ, lầy lội và trơn trượt, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Tại một điểm sạt lở, đất từ khu vực taluy đang thi công tràn xuống mặt đường, khiến phương tiện không thể lưu thông qua vị trí này. (Ảnh chụp chiều 23/09/2026).

Trao đổi với Người Đưa Tin vào ngày 25/9, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, cho biết, vào chiều ngày 23/9, ông đã trực tiếp kiểm tra hiện trường để nắm tình hình và chỉ đạo các lực lượng phối hợp xử lý. Theo ông Nhuần, ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đầu tư, thi công đã đưa máy móc, thiết bị đến hiện trường để khắc phục, xử lý lượng đất đá sạt xuống đường nhằm tạm thời thông tuyến. (Ảnh chụp ngày 23/9).

Chủ tịch UBND xã Sơn Điền cũng chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an xã trực chiến, phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công nhanh chóng xử lý điểm sạt lở. Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, tăng cường tuyên truyền và cảnh báo để người dân, phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là trong thời điểm mưa lũ. (Ảnh chụp ngày 23/9).

Trao đổi với Người Đưa Tin ngày 25/9, ông Hoàng Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, công trình dự án ở đèo Gia Bắc được triển khai thi công từ giữa tháng 6/2025, sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình thi công hiện gặp một số khó khăn do thời tiết diễn biến không thuận lợi, mưa kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ. Dù vậy, ngành chức năng và các đơn vị liên quan đang tập trung triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2026. (Ảnh chụp ngày 23/9).

“Khu vực đang thi công chủ yếu để bà con xung quanh đi làm rẫy, vào vườn đi lại. Còn lại cấm không cho xe ô tô lưu thông”, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền cho biết. (Ảnh chụp ngày 24/9).

Không chỉ tại đèo Gia Bắc, tình trạng sạt lở cũng diễn biến phức tạp trên đèo Prenn, đoạn qua phường Xuân Hương - Đà Lạt. UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đường đèo Prenn do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài sau bão số 4, bão số 5 và áp thấp nhiệt đới trong thời gian từ tháng 8/2026 đến ngày 20/9/2026. (Ảnh chụp ngày 23/9).

Theo đó, khoảng 16h ngày 19/9, tại Km225+250 xảy ra sạt đất và đá rơi từ taluy dương xuống mặt đường. Sự cố gây mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông và có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời. Trước tình hình này, các biện pháp khẩn cấp được yêu cầu triển khai ngay nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị liên quan phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm, hạn chế tốc độ tại những vị trí phù hợp; biển báo phải được đặt ở vị trí dễ quan sát, có phản quang. Khu vực nguy hiểm cũng được yêu cầu kiểm soát, không để người không có nhiệm vụ đi vào. Cùng với đó, lực lượng chức năng tổ chức trực ban tại công trình 24/24 giờ, thường xuyên quan trắc, theo dõi diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy và sạt trượt tại công trình để kịp thời có phương án xử lý. Phương án phân luồng, phân làn giao thông cũng được đặt ra nhằm bảo đảm việc lưu thông và an toàn cho người, phương tiện qua khu vực có nguy cơ sạt lở. (Ảnh chụp ngày 23/9).

Đối với Sở Xây dựng, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì cảnh báo tại Km225+250 và những vị trí sạt lở khác trên tuyến đèo Prenn.

Sở Xây dựng đồng thời phải bố trí nhân sự thường trực theo dõi diễn biến điểm sạt lở, phối hợp phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Đặc biệt, cơ quan chuyên môn được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát hiện trường, đánh giá mức độ, phạm vi và nguyên nhân sạt lở tại Km225+250; đề xuất phương án xử lý trước mắt để bảo đảm an toàn và giao thông thông suốt.