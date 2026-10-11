Lâm Đồng hôm nay 11/10

Bản tin tổng hợp tình hình Lâm Đồng hôm nay ghi nhận nhiều hoạt động nổi bật về quy hoạch phát triển kinh tế, công tác chuẩn bị chuỗi sự kiện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI cùng các hoạt động văn hóa, tôn vinh doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhanh

Kinh tế - Đô thị — Đức Linh định hướng thành trung tâm kinh tế động lực phía Tây Nam tỉnh: UBND xã Đức Linh công bố quy hoạch chung gắn với tọa đàm kết nối tiềm năng phát triển địa phương.

Văn hóa truyền thống — Lâm Đồng khai mạc hoạt động văn hóa dân gian Chăm tại xã Bắc Bình: Khai mạc triển lãm chuyên đề và các hoạt động văn hóa dân gian nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026.

Sự kiện lớn — Lâm Đồng sẵn sàng cho Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI: UBND tỉnh họp bàn công tác tổ chức sự kiện âm nhạc quy mô nằm trong khuôn khổ lễ hội hoa.

Doanh nghiệp - Xã hội — Hội Doanh nghiệp Đắk Nông gặp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam: Sự kiện giao lưu nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam được tổ chức tại xã Tà Đùng.

Gương sáng — Doanh nhân trẻ Lâm Đồng được vinh danh “Thanh niên sống đẹp” năm 2026: Anh Nguyễn Hữu Nhơn là một trong 15 cá nhân toàn quốc nhận giải thưởng ý nghĩa này.

Nông nghiệp & Đời sống — Bảo vệ đàn vật nuôi “đón” thị trường cuối năm: Các cơ sở chăn nuôi chủ động triển khai giải pháp an toàn sinh học phòng chống dịch bệnh mùa mưa lũ.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – Quy hoạch – Nông nghiệp

UBND xã Đức Linh đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch chung, định hướng xây dựng địa phương thành hạt nhân kinh tế động lực khu vực phía Tây Nam tỉnh, đồng thời tọa đàm thu hút đầu tư nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (chi tiết).

Ngành sản xuất hoa tiếp tục phát huy thế mạnh thổ nhưỡng và khí hậu đặc thù, giữ vững vị thế ngành kinh tế chủ lực của tỉnh (chi tiết).

Tại khu vực phía Đông tỉnh, các trang trại tăng cường tiêm phòng và kiểm soát dịch tả heo châu Phi nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm ổn định cho dịp Tết (chi tiết).

Văn hóa – Du lịch – Lễ hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026, điểm nhấn trong Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI (chi tiết).

Không gian văn hóa Chăm tại thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình mở màn chuỗi hoạt động dân gian và triển lãm “Sắc màu văn hóa Chăm” phục vụ đồng bào và du khách trong Lễ hội Katê 2026 (chi tiết).

Các cung đường khám phá nối liền từ vùng duyên hải Phan Thiết lên cao nguyên Đà Lạt tiếp tục tạo sức hút nhờ sự đa dạng về sinh thái và văn hóa địa phương (chi tiết).

Doanh nhân & Đời sống xã hội

Hội Doanh nghiệp Đắk Nông gặp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tại xã Tà Đùng, Hội Doanh nghiệp Đắk Nông đã tổ chức buổi gặp gỡ chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 (chi tiết).

Doanh nhân trẻ Nguyễn Hữu Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi Thương Nhân, được trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 vì những đóng góp tích cực cho cộng đồng (chi tiết).

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

11/10/2026 12:48 — Đức Linh định hướng thành trung tâm kinh tế động lực phía Tây Nam tỉnh

11/10/2026 12:47 — Lâm Đồng khai mạc hoạt động văn hóa dân gian Chăm tại xã Bắc Bình

11/10/2026 10:32 — Lâm Đồng sẵn sàng cho Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

11/10/2026 09:11 — Hội Doanh nghiệp Đắk Nông gặp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam

11/10/2026 08:20 — Doanh nhân trẻ Lâm Đồng được vinh danh “Thanh niên sống đẹp” năm 2026

11/10/2026 04:15 — Khám phá Lâm Đồng qua những điểm đến đặc biệt

11/10/2026 04:15 — Sức hút từ hoa…

11/10/2026 04:15 — Bảo vệ đàn vật nuôi “đón” thị trường cuối năm

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