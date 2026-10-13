Rà soát tiến độ tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị tổ chức sự kiện.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 mang chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, dự kiến chính thức khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 16/10/2026 tại Sân vận động Nghĩa Lộ. Đến nay, chương trình tổng thể, kịch bản điều hành và kịch bản nghệ thuật đã cơ bản hoàn thiện.

Đêm khai mạc có chủ đề nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, điểm nhấn là màn Đại Xòe đoàn kết quy mô lớn với sự tham gia của 2.026 người.

Về cơ sở vật chất, mặt sàn sân khấu và khu vực trải ván phục vụ màn Đại Xòe đã hoàn thành; hệ thống ghế ngồi, sơn sửa khán đài cơ bản hoàn tất. Các hạng mục kỹ thuật còn lại đang được gấp rút thi công.

Chương trình diễu diễn đường phố diễn ra từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ ngày 16/10 trên trục đường Điện Biên - Nguyễn Quang Bích đã hoàn tất kịch bản, lời bình và đường dây âm nhạc; các lực lượng đang tích cực hợp luyện thực địa.

Hội chợ Du lịch Tây Bắc và Không gian kết nối sản phẩm OCOP diễn ra từ ngày 15 đến 21/10 tại Quảng trường Gold Field. Mặt bằng, sơ đồ gian hàng đã hoàn thành, các đơn vị đang thi công để bàn giao cho doanh nghiệp vào ngày 15/10.

Không gian “Sắc màu văn hóa Tây Bắc” gồm 7 khu trưng bày giới thiệu trang phục, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian và sản phẩm đặc trưng của các địa phương dự kiến bàn giao mặt bằng từ sáng 15/10.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ công tác tổ chức lễ hội.

Các hoạt động khác như Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng nghĩa trang liệt sĩ; triển lãm 220 tác phẩm ảnh du lịch; vòng chung kết ẩm thực “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” với 16 xã, phường tham gia; cùng 12 chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm du lịch khác đều đang được triển khai đúng tiến độ.

Về công tác lễ tân, hậu cần và đón tiếp, dự kiến Lễ hội đón khoảng 1.165 đại biểu, phóng viên và lực lượng phục vụ (gồm 705 đại biểu mời và 460 nhân sự hỗ trợ). Ban tổ chức đã chuẩn bị 216 phòng nghỉ tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng (trong đó có 128 phòng VIP) và 456 chỗ nghỉ tại hệ thống homestay cộng đồng. Phương án ăn uống, đưa đón được thiết kế linh hoạt theo lịch trình từng đoàn. Tỉnh cũng đã chuẩn bị chu đáo 650 suất quà là các sản phẩm OCOP đặc trưng để tặng đại biểu.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai đã sản xuất, đăng tải, phát sóng 373 sản phẩm tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam để truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và vận hành nhóm hỗ trợ báo chí tác nghiệp.

Về công tác bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện phục vụ lễ hội, các lực lượng chức năng đã chủ động ban hành kế hoạch và phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn vùng trời, phòng chống cháy nổ và điều tiết giao thông cho lễ hội. Công tác chăm sóc y tế, an toàn thực phẩm, cấp điện ổn định cùng phương án chỉnh trang môi trường, ứng phó sự cố khẩn cấp cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Các điều kiện hậu cần và phương án thường trực đều được thiết lập đồng bộ để kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo, trao đổi, nêu ý kiến đề xuất để hoàn thiện chu đáo các phần việc, nhiệm vụ liên quan được phân công, giao trách nhiệm.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và đầu mối phối hợp; tập trung hoàn thành các điều kiện phục vụ sơ duyệt tối ngày 13/10, tổng duyệt ngày 14/10 và khai mạc ngày 16/10.

Đồng chí yêu cầu hoàn thiện việc thi công, bàn giao Hội chợ Du lịch Tây Bắc, Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP, Không gian Sắc màu văn hóa Tây Bắc và các khu vực triển lãm theo đúng tiến độ. Công tác lễ tân, hậu cần cần được tập trung hoàn thiện, nhất là xác nhận số lượng đại biểu, bố trí phòng nghỉ, suất ăn, quà tặng, phương tiện di chuyển, sơ đồ chỗ ngồi và phân công lực lượng đón tiếp.

Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, cấp điện, vệ sinh môi trường và an toàn cho Nhân dân, du khách cần được triển khai đồng bộ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về lễ hội; hoàn thiện phương án tác nghiệp báo chí.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh lưu ý các tiểu ban phục vụ lễ hội, lực lượng chức năng và địa phương liên quan tăng số lượng băng rôn, phướn tuyên truyền lễ hội; trang trí thêm 1.000 hồng kỳ tại các xã, phường vùng Mường Lò để tạo không khí lễ hội; tổ chức biểu diễn múa xoè trong các tối 16, 17, 18/10 và khẩn trương xây dựng thêm các điểm check-in về lễ hội tại các địa phương.

Với trên 11.000 chỗ ngồi tại sân vận động phường Nghĩa Lộ, đồng chí nhấn mạnh thực hiện nghiêm túc về phương án phát vé đã thống nhất và việc bố trí khu vực cho đại biểu, khán giả. Đồng chí đề nghị các tiểu ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào việc tổ chức lễ hội thành công tốt đẹp.

Ngay sau hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh sẽ tiếp tục dự sơ duyệt toàn bộ các nội dung theo Chương trình khai mạc trong tối 13/10.