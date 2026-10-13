Quảng Trực gặp mặt 60 doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo xã Quảng Trực dự hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư

Tại hội nghị gặp mặt năm 2026, lãnh đạo xã Quảng Trực thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh và ghi nhận vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển địa phương.

Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư và hộ kinh doanh là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế. Chính quyền xã sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật, đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân trong quá trình đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế

Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã trao đổi về môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế hợp tác và những khó khăn, vướng mắc thực tế.

Các ý kiến giúp chính quyền địa phương nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, từ đó xem xét giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và kiến nghị cấp trên xử lý các nội dung liên quan.

Lãnh đạo xã Quảng Trực cùng các doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Trực Dương Huy Toàn đề nghị UBND xã và các bộ phận chuyên môn đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, kịp thời giải quyết khó khăn thuộc thẩm quyền và kiến nghị cấp trên xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Lãnh đạo xã cũng mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, các đơn vị cần thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, góp phần tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Quảng Trực tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Dịp này, UBND xã Quảng Trực trao giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tích cực hỗ trợ địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội.

Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo xã Quảng Trực tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh