Khán giả ấn tượng với diện mạo mới của nghệ thuật xiếc qua 'Sơn Thần - Thủy Quái'

Sáng 13/10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026. Theo ban tổ chức, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22/10 đến 27/10 tại thành phố Hà Nội với chủ đề: “Hội tụ và Lan tỏa".