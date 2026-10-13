Từ sân khấu dưới tán đa đến cơ hội cho những tài năng âm nhạc trẻ

Khi người trẻ cần nhiều hơn một sân khấu biểu diễn

Ngày nay, việc đưa một sản phẩm âm nhạc đến với công chúng đã trở nên dễ dàng hơn nhờ các nền tảng số. Một ca khúc có thể được đăng tải chỉ sau vài thao tác, một đoạn video ngắn có thể tiếp cận hàng nghìn, thậm chí, hàng triệu người xem. Tuy nhiên, từ những lượt nghe trực tuyến đến khả năng chinh phục khán giả bằng một màn trình diễn trực tiếp vẫn là một hành trình không đơn giản.

Đối với những nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là sinh viên yêu âm nhạc, các ban nhạc indie và những người đang bước đầu theo đuổi con đường nghệ thuật, cơ hội xuất hiện trên những sân khấu có khán giả thực sự vẫn còn nhiều giới hạn.

Không phải nghệ sĩ nào cũng có điều kiện tổ chức đêm diễn riêng, sở hữu cộng đồng người hâm mộ hay được các đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp lựa chọn. Trong khi đó, chính những trải nghiệm trực tiếp trước công chúng lại là một phần quan trọng để người trẻ hoàn thiện kỹ năng, phát triển bản lĩnh sân khấu và tìm thấy phong cách nghệ thuật của mình.

Từ nhu cầu ấy, Tán Đa Show, chương trình âm nhạc cộng đồng do Báo Nhân Dân phối hợp cùng BEAT Network tổ chức tại không gian cây đa cổ thụ số 71 Hàng Trống, Hà Nội, đang từng bước hình thành một điểm hẹn mới cho những tài năng âm nhạc trẻ.

Không đặt nặng quy mô của một concert thương mại, chương trình lựa chọn cách tiếp cận gần gũi hơn: Đưa sân khấu ra không gian công cộng, nơi nghệ sĩ có thể gặp gỡ khán giả ở nhiều độ tuổi, còn người thưởng thức có thể tiếp cận âm nhạc một cách tự nhiên, không bị giới hạn bởi những cánh cửa phòng hòa nhạc hay chi phí vé biểu diễn.

Sau hai số đầu tiên, Tán Đa Show ghi nhận những tín hiệu tích cực với khoảng 1.000 khán giả ở số mở màn và gần 2.000 khán giả ở chương trình thứ hai diễn ra tối 10/10.

Điều đáng chú ý hơn những con số là sự xuất hiện của các gương mặt nghệ sĩ trẻ bên cạnh những tên tuổi đã được công chúng biết đến. Từ Tuấn Cry, Lynk Lee đến các gương mặt trẻ như The Magma, Pink Frog, 502 Ocean, Mạc Mai Sương, chương trình tạo ra không gian gặp gỡ giữa những hành trình âm nhạc khác nhau.

Một trong những minh chứng rõ nét cho giá trị của sân khấu Tán Đa Show là câu chuyện của ca sĩ Đoàn Thị Thanh Hiền (Bí Đỏ), thành viên nhóm nhạc The Magma. Lần đầu mang những ca khúc do chính mình sáng tác đến biểu diễn trước đông đảo công chúng trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, nữ ca sĩ trẻ không giấu được sự xúc động và tự hào khi được góp mặt trong một chương trình có không gian biểu diễn chuyên nghiệp, gần gũi.

Với những nghệ sĩ trẻ như Bí Đỏ, cơ hội được đứng trên sân khấu không chỉ là dịp giới thiệu các sáng tác cá nhân, mà còn là bước chuyển quan trọng từ niềm đam mê trong phòng tập đến hành trình chinh phục công chúng. Đặc biệt, khi những tác phẩm do chính người trẻ sáng tạo được cất lên giữa không gian văn hóa của Thủ đô, đó cũng là cách để một thế hệ nghệ sĩ mới khẳng định tiếng nói và bản sắc âm nhạc của mình.

Một lớp học văn hóa không có bảng đen

Nếu cơ hội biểu diễn là giá trị dành cho nghệ sĩ trẻ, thì khả năng lan tỏa hiểu biết văn hóa chính là một định hướng đáng chú ý khác của Tán Đa Show.

Trong bối cảnh người trẻ được tiếp cận với vô số xu hướng âm nhạc quốc tế, việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa không nhất thiết chỉ được thực hiện qua những hình thức giới thiệu mang tính truyền thống. Văn hóa có thể đến gần hơn với thế hệ mới khi được kể bằng chính ngôn ngữ nghệ thuật mà họ yêu thích.

Ở số đầu tiên, những chất liệu âm nhạc dân gian, màn múa lân truyền thống và công nghệ trình chiếu 3D mapping đã cùng xuất hiện trong không khí Trung Thu. Đến số thứ hai với chủ đề "Hà Nội tháng Mười", những giai điệu về Thủ đô được thể hiện trong không gian sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ.

Hai chủ đề khác nhau nhưng cùng gợi mở một hướng tiếp cận: Âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn có thể giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhận diện và kết nối với những câu chuyện văn hóa xung quanh mình.

Một bạn sinh viên có thể đến phố đi bộ vì muốn nghe ban nhạc yêu thích, nhưng từ chính đêm diễn đó lại biết thêm về những giai điệu gắn với Hà Nội, những loại hình nghệ thuật truyền thống hoặc câu chuyện đằng sau một tác phẩm.

Tương tự, trẻ em có thể lần đầu tiếp xúc với một loại hình biểu diễn dân gian không phải qua những bài giảng, mà bằng trải nghiệm trực tiếp giữa không gian công cộng, bên cạnh cha mẹ và những người thân trong gia đình.

Đó là cách giáo dục văn hóa thông qua trải nghiệm: Không áp đặt kiến thức, không tách rời đời sống, mà khơi gợi sự tò mò và mong muốn tìm hiểu của người thưởng thức.

Đặc biệt, khi được tổ chức ngay tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nơi giao thoa giữa ký ức lịch sử và nhịp sống hiện đại của Thủ đô, mỗi chương trình còn có cơ hội trở thành một câu chuyện về chính không gian văn hóa mà nó hiện diện.

Thay vì chỉ biểu diễn những ca khúc quen thuộc, những số tiếp theo của Tán Đa Show có thể khai thác sâu hơn các chủ đề về văn hóa Việt Nam, đời sống đô thị, di sản âm nhạc hay những câu chuyện của người trẻ hôm nay.

Ở đó, người trẻ không chỉ là khán giả tiếp nhận văn hóa, mà còn có thể trở thành những người trực tiếp sáng tạo, làm mới và kể tiếp những câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.

Từ một đêm diễn đến hành trình phát triển tài năng

Một sân khấu có thể tạo ra cơ hội xuất hiện, nhưng để một tài năng trẻ trưởng thành, điều cần thiết hơn là những cơ hội được lặp lại, được thử sức và được ghi nhận.

Đây cũng là bài toán đặt ra đối với những mô hình biểu diễn cộng đồng như Tán Đa Show: làm thế nào để một chương trình âm nhạc không chỉ dừng lại ở các đêm diễn thu hút khán giả, mà có thể trở thành một môi trường phát triển tài năng trẻ lâu dài?

Theo định hướng phát triển, Tán Đa Show hướng tới việc tổ chức định kỳ, mỗi số mang một chủ đề riêng, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia cho các nghệ sĩ mới.

Một trong những hướng đi có thể được triển khai là kết nối với các trường đại học, cơ sở đào tạo nghệ thuật, câu lạc bộ âm nhạc sinh viên để tìm kiếm những gương mặt tiềm năng.

Thông qua hoạt động giới thiệu, đề cử hoặc tuyển chọn nghệ sĩ, những nhóm nhạc chưa có nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng có thể từng bước tiếp cận sân khấu chuyên nghiệp hơn.

Không chỉ dừng ở việc lựa chọn tiết mục, chương trình còn có tiềm năng phát triển thành không gian giao lưu giữa những người làm nghề và thế hệ nghệ sĩ mới: từ kinh nghiệm sáng tác, kỹ năng biểu diễn, xây dựng hình ảnh cá nhân đến cách tiếp cận khán giả và phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa một cơ quan báo chí và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông số mở ra khả năng hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ không chỉ trên sân khấu trực tiếp mà còn trên môi trường trực tuyến.

Một màn trình diễn có thể kết thúc sau vài phút, nhưng nếu được ghi lại, giới thiệu và lan tỏa phù hợp, nó có thể tiếp tục đến với nhiều khán giả mới, qua đó tạo thêm cơ hội cho những người trẻ đang tìm kiếm chỗ đứng trong lĩnh vực nghệ thuật.

Điều quan trọng là xây dựng được cơ chế tham gia cởi mở, có tiêu chí lựa chọn phù hợp và duy trì chất lượng nghệ thuật, để cơ hội không chỉ dành cho những gương mặt đã có sẵn sức hút truyền thông.

Để âm nhạc trở thành một phần đời sống cộng đồng

Sự phát triển của các hoạt động văn hóa cộng đồng không chỉ được đo bằng quy mô sân khấu hay lượng người tham gia, mà còn nằm ở khả năng tạo ra những thói quen thưởng thức nghệ thuật tích cực.

Một thành phố có đời sống văn hóa phong phú cần cả những chương trình biểu diễn quy mô lớn lẫn những điểm hẹn nhỏ, nơi nghệ thuật hiện diện thường xuyên và gần gũi với người dân.

Ở góc độ đó, Tán Đa Show đang thử nghiệm một cách tiếp cận đáng chú ý: đưa âm nhạc đến với công chúng ngay trong không gian sinh hoạt quen thuộc, đồng thời mở rộng vai trò của người trẻ từ khán giả thành những chủ thể sáng tạo.

Trong tương lai, những đêm nhạc theo chủ đề có thể được kết hợp với hoạt động giới thiệu nhạc cụ truyền thống, tìm hiểu lịch sử các dòng nhạc, gặp gỡ nghệ sĩ hoặc các chương trình trải nghiệm nghệ thuật dành cho học sinh, sinh viên.

Những hoạt động như vậy, nếu được tổ chức bài bản và duy trì thường xuyên, sẽ góp phần xây dựng môi trường giáo dục nghệ thuật ngoài nhà trường, nơi kiến thức văn hóa được tiếp nhận qua cảm xúc, trải nghiệm và sự tương tác trực tiếp.

Đồng thời, đây cũng có thể trở thành nơi kết nối các thế hệ. Người lớn tìm lại những giai điệu thân thuộc, người trẻ khám phá những chất liệu mới, còn nghệ sĩ có thêm không gian thử nghiệm cách kể chuyện của riêng mình.

Sau hai số đầu tiên, hành trình của Tán Đa Show vẫn ở giai đoạn khởi đầu. Để hình thành một điểm hẹn văn hóa bền vững, chương trình sẽ cần tiếp tục hoàn thiện chất lượng nghệ thuật, duy trì lịch tổ chức và tạo ra những cơ hội phát triển thực chất cho các nghệ sĩ trẻ.

Bởi giá trị lâu dài của một sân khấu không chỉ nằm ở những tràng pháo tay trong một đêm diễn, mà còn ở những tài năng được phát hiện, những khán giả được nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và những giá trị văn hóa được tiếp nối.

Dưới tán cây đa giữa lòng Hà Nội, điều đáng mong đợi không chỉ là những giai điệu mới được cất lên, mà còn là những hành trình nghệ thuật mới có cơ hội bắt đầu.