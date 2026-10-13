Hà Nội: Cận cảnh lễ rước kiệu trang nghiêm tại đền Hát Môn tưởng nhớ Hai Bà Trưng

Ngày 13/10, lễ rước kiệu trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 1.986 năm Ngày Hai Bà Trưng hội quân, lập Đàn thề, tế cờ khởi nghĩa được tổ chức trang nghiêm tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hát Môn (xã Hát Môn, Hà Nội), góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và tưởng nhớ công lao hai vị nữ anh hùng dân tộc.

Trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc, mảnh đất Hát Môn luôn gắn liền với tên tuổi và chiến công hiển hách của Hai Bà Trưng. Với địa thế hiểm yếu, cửa sông Hát được Hai Bà lựa chọn làm căn cứ, nơi hội quân, lập Đàn thề và tế trời đất trước khi ra trận.

Sau này, Hát Môn cũng là nơi Hai Bà Trưng tuẫn tiết, giữ trọn khí tiết của những người anh hùng vì nước. Bởi vậy, ngày 4/9 âm lịch hằng năm đã trở thành ngày đại lễ có ý nghĩa đặc biệt đối với nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Mở đầu đại lễ là nghi thức rước kiệu trang nghiêm, với sự tham gia của khối nghi lễ mang cờ hồng kỳ, đội trống nhạc lễ cùng đội múa Lân - Sư - Rồng.

Các nghi thức truyền thống góp phần tái hiện không khí hào hùng của cuộc khởi nghĩa, đồng thời thể hiện lòng thành kính, biết ơn của các thế hệ đối với Hai Bà Trưng.

Đền Hát Môn được khởi dựng ngay sau khi Hai Bà Trưng hóa thân vào cõi vĩnh hằng. Đền đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1964, công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2013 và Lễ hội đền Hát Môn được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016. Năm 2024, đền Hát Môn vinh dự được công nhận là Điểm du lịch cấp Thành phố.

Hiện nay, hằng năm, tại đền Hát Môn diễn ra ba kỳ lễ hội lớn, gồm Lễ cúng giỗ Hai Bà vào ngày 6/3 âm lịch, Đại lễ hội quân tế cờ vào ngày 4/9 âm lịch và Đại lễ mừng chiến thắng vào ngày 24 tháng Chạp. Các hoạt động này góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử gắn với cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân.

Cùng với việc bảo tồn các di tích lịch sử, công tác kết nối, phát huy giá trị di sản cũng được quan tâm. Thành lập năm 1992 với 11 di tích ban đầu, đến nay, Hội Liên hiệp các di tích cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã phát triển lên 20 di tích thành viên, góp phần tăng cường liên kết trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của cuộc khởi nghĩa.

Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa, Bà Trưng Trắc xưng Vương, tiếp tục củng cố và xây dựng đất nước, trở thành vị nữ vương đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là mốc son chói lọi, mở đầu cho cuộc đấu tranh giành lại độc lập, khôi phục nền tự chủ sau hơn 200 năm bị phương Bắc đô hộ.

Không chỉ có ý nghĩa về mặt lịch sử, cuộc khởi nghĩa còn khẳng định ý chí quật cường, khát vọng độc lập và sức mạnh đoàn kết của nhân dân Việt Nam. Hình tượng Hai Bà Trưng trở thành biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh bất khuất và vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước.

Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Đây là dịp để nhân dân Hát Môn cùng ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Hai Bà Trưng, các bậc tiên tổ và những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Vào năm 2024, UBND Thành phố Hà Nội đã công nhận đền Hát Môn là Điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt. Sự kiện mở ra bước ngoặt mới cho việc thu hút du khách thập phương đến chiêm bái và tham quan.