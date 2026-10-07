Lâm Đồng hôm nay 07/10

Trong ngày 07/10, tình hình kinh tế - xã hội tại tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo và điều hành nổi bật. Trọng tâm của tỉnh dồn vào công tác tháo gỡ vướng mắc quy hoạch đất đai, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công ở cấp cơ sở và kiểm tra tiến độ các sự kiện văn hóa lớn.

Bên cạnh đó, các ban ngành và chính quyền địa phương cũng tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự trên toàn địa bàn.

Điểm nhanh

Khảo sát đất đai dự án khoáng sản — Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khảo sát vướng mắc đất đai từ dự án bô xít - nhôm: Từ thực tiễn quản lý, sử dụng đất tại dự án bô xít - nhôm, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV và xã Bảo Lâm 1 kiến nghị tháo gỡ một số vướng mắc về thu hồi, bồi thường, hoàn trả đất và quy hoạch.

Kinh tế địa phương — Lâm Đồng phân công xử lý 8 kiến nghị, vướng mắc về kinh tế: Lâm Đồng xác định 5/8 nội dung tiếp tục kiến nghị Trung ương tháo gỡ, đồng thời yêu cầu phân công rõ đầu mối, trách nhiệm và tiến độ xử lý.

Tiến độ vốn Nhà nước — Lâm Đồng siết tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia: Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, đơn vị làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân và tiến độ giải ngân, nhất là nguồn vốn chuyển tiếp nhằm hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2026.

Cơ sở giải ngân tích cực — Các xã thuộc Tổ công tác số 6 Lâm Đồng giải ngân vốn đầu tư công đạt 70%: Tính đến ngày 5/10, 8 xã thuộc Tổ công tác số 6 của tỉnh đã giải ngân 181,52 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Chuẩn bị lễ hội — Lâm Đồng rà soát tiến độ chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai các chương trình, hoạt động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Thăm hỏi đồng bào Chăm — Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm, chúc mừng Lễ hội Katê đồng bào Chăm: Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Hồng Sỹ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tại xã Bắc Bình.

Thị trường nông sản — Giá tiêu hôm nay 7/10/2026: Đồng loạt giảm tới 1.500 đồng/kg, Lâm Đồng vẫn giữ mức cao nhất: Giá tiêu quay đầu giảm 1.000–1.500 đồng/kg tại nhiều nơi, đưa mức cao nhất xuống 139.000 đồng/kg nhưng Lâm Đồng vẫn giữ vị trí dẫn đầu.

Tai nạn giao thông — Xe tải mất lái lao vào nhà dân ở Thuận An, 3 người bị thương nặng: Khoảng 9 giờ ngày 7/10, xe tải mất lái đâm vào nhà dân trên đường Hồ Chí Minh qua thôn Đức Hòa, xã Thuận An khiến 3 người bị thương nặng.

Các mảng tin nổi bật

Kinh tế – hạ tầng

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khảo sát vướng mắc đất đai từ dự án bô xít - nhôm: Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành khảo sát thực địa nhằm tháo gỡ khó khăn về thu hồi, bồi thường và quy hoạch sử dụng đất phục vụ dự án bô xít - nhôm tại xã Bảo Lâm 1.

Lâm Đồng phân công xử lý 8 kiến nghị, vướng mắc về kinh tế: Tỉnh phân công rõ nhiệm vụ cho các đơn vị xử lý các điểm nghẽn kinh tế, tiếp tục kiến nghị Trung ương tháo gỡ 5 nội dung vượt thẩm quyền.

Lâm Đồng siết tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia: Lãnh đạo tỉnh đôn đốc các địa phương tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn chuyển tiếp để hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Giải ngân đầu tư công Lâm Đồng: Khi "động cơ" cấp xã tăng tốc: Khối xã và phường đang phát huy vai trò chủ động, ghi nhận tỷ lệ giải ngân tích cực trong giai đoạn nước rút quý IV/2026.

Lâm Đồng phổ biến chính sách thuế mới, hỗ trợ người nộp thuế: Cơ quan thuế tổ chức phổ biến chính sách và trực tiếp giải đáp vướng mắc cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lâm Đồng tập trung gỡ vướng cho các dự án năng lượng tái tạo: UBND tỉnh họp bàn cùng các sở, ngành nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo đang triển khai.

Chính trị – xã hội

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với 7 xã khu vực Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên: Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu 7 xã tập trung xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và thúc đẩy chuyển đổi số cuối năm.

Lâm Đồng yêu cầu làm rõ động lực phát triển 5 xã biên giới: Tỉnh yêu cầu các xã biên giới rà soát quy hoạch, xác định rõ tiềm năng và tháo gỡ điểm nghẽn để tạo đà phát triển kinh tế bền vững.

Cử tri B’Lao, Bảo Lâm 2 và Bảo Lâm 4 phản ánh vướng mắc về đất đai, giao thông: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp nhận nhiều phản ánh thiết thực từ cử tri liên quan đến thủ tục đất đai và kết cấu hạ tầng giao thông.

Cử tri Quảng Phú nêu 43 nội dung kiến nghị: Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Phú ghi nhận 43 ý kiến gửi đến HĐND tỉnh trước kỳ họp cuối năm 2026.

Lâm Đồng xây dựng 15 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Quảng Trực: Chương trình hỗ trợ an cư giúp đỡ 15 hộ nghèo và cận nghèo tại xã biên giới Quảng Trực có nơi ở kiên cố.

Văn hóa – giáo dục – đời sống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm, chúc mừng Lễ hội Katê đồng bào Chăm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm, chúc mừng Lễ hội Katê đồng bào Chăm: Lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng đến các chức sắc và đồng bào Chăm Bàlamôn nhân dịp Lễ hội Katê truyền thống.

Lâm Đồng rà soát tiến độ chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI: UBND tỉnh kiểm tra các khâu tổ chức, hoàn thiện khung chương trình cho kỳ lễ hội hoa sắp diễn ra.

Lâm Đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học: Hội đồng thẩm định tỉnh tiến hành họp đánh giá 5 bản mẫu tài liệu giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 5.

Gắn bảo vệ nguồn lợi thủy sản với sinh kế bền vững cho cộng đồng: Hội đồng chuyên ngành phối hợp Hội Nông dân tỉnh bàn thảo các mô hình đồng quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản địa phương.

100 học viên Lâm Đồng được bồi dưỡng nghiệp vụ buồng: Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trú nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cho lao động ngành dịch vụ trên địa bàn.

Quốc phòng – an ninh

Tiếp tục hoàn thiện phương án, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu: Công an tỉnh Lâm Đồng tổng kết diễn tập tác chiến cấp tỉnh, yêu cầu các đơn vị nâng cao khả năng ứng phó các tình huống an ninh trật tự.

Thi đua, khen thưởng tạo động lực để Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tổng kết công tác thi đua và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Xe tải mất lái lao vào nhà dân ở Thuận An, 3 người bị thương nặng: Lực lượng chức năng kịp thời xử lý hiện trường vụ tai nạn xe tải đâm vào nhà dân trên tuyến Quốc lộ 14 tại xã Thuận An.

Đừng biến tài khoản ngân hàng thành “mắt xích” cho tội phạm: Cơ quan chức năng cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lôi kéo cho mượn tài khoản ngân hàng để phạm tội.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

07/10/2026 17:57 — Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khảo sát vướng mắc đất đai từ dự án bô xít - nhôm

07/10/2026 17:45 — Tiếp tục hoàn thiện phương án, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

07/10/2026 17:29 — Gắn bảo vệ nguồn lợi thủy sản với sinh kế bền vững cho cộng đồng

07/10/2026 16:48 — Thi đua, khen thưởng tạo động lực để Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ

07/10/2026 16:25 — Lâm Đồng phân công xử lý 8 kiến nghị, vướng mắc về kinh tế

07/10/2026 15:25 — Cử tri B’Lao, Bảo Lâm 2 và Bảo Lâm 4 phản ánh vướng mắc về đất đai, giao thông

07/10/2026 15:16 — Lâm Đồng siết tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia

07/10/2026 15:07 — Xe tải mất lái lao vào nhà dân ở Thuận An, 3 người bị thương nặng

07/10/2026 15:04 — Cử tri Quảng Phú nêu 43 nội dung kiến nghị

07/10/2026 13:41 — Lâm Đồng yêu cầu làm rõ động lực phát triển 5 xã biên giới

07/10/2026 12:56 — Các xã thuộc Tổ công tác số 6 Lâm Đồng giải ngân vốn đầu tư công đạt 70%

07/10/2026 12:50 — Lâm Đồng phổ biến chính sách thuế mới, hỗ trợ người nộp thuế

07/10/2026 12:25 — Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với 7 xã khu vực Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên

07/10/2026 12:19 — Lâm Đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học

07/10/2026 12:07 — Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm, chúc mừng Lễ hội Katê đồng bào Chăm

07/10/2026 11:51 — Lâm Đồng rà soát tiến độ chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

07/10/2026 11:02 — Lâm Đồng xây dựng 15 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Quảng Trực

07/10/2026 10:52 — Giá tiêu hôm nay 7/10/2026: Đồng loạt giảm tới 1.500 đồng/kg, Lâm Đồng vẫn giữ mức cao nhất

07/10/2026 10:38 — Giải ngân đầu tư công Lâm Đồng: Khi "động cơ" cấp xã tăng tốc

07/10/2026 10:22 — 100 học viên Lâm Đồng được bồi dưỡng nghiệp vụ buồng

07/10/2026 05:00 — Đừng biến tài khoản ngân hàng thành “mắt xích” cho tội phạm

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